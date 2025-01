Negacionismo: el Gobierno anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti

(SN; Derechos Humanos) Este martes, el último día del 2024, el Gobierno Nacional anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, un lugar de encuentro por la memoria, la verdad y la justicia. La Secretaría de Derechos Humanos comunicó la medida a través de whatsapp a los trabajadores, quienes fueron intimados ya que les avisaron que desde el próximo jueves 2 de enero no pueden presentarse en el lugar.

El Centro Cultural Haroldo Conti es un espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos que funciona desde el 2004 en la ExEsma, ubicada en avenida del Libertador 8151 en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia llega en medio de un contexto de despidos en la secretaria que conduce Alberto Baños, hecho que motivo que distintos organismos de derechos Humanos, sindicatos y agrupaciones políticas organizaran un acto en la ExEsma contra el ajuste del gobierno de Javier Milei a las políticas de memoria, verdad y justicia.

"El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025", informó la secretaria a través de un canal de difusión de WhatsApp.

"Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante. El personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos", agregaron.

Minutos después agregaron: "A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ´trabajador imprescindible´ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del dia 02 de enero de 2025".

Ante esta situación, trabajadores de distintos sitios de memoria, junto a las Mesas y Comisiones de los ex CCDTyE Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos convocaron una concentración que se realizará el jueves a las 10 de la mañana para "acompañar a lxs trabajadores en su ingreso a la ex ESMA".

"Ante los despidos masivos en la Secretaría de DDHH y el Ministerio de Justicia, la destrucción de las políticas de Derechos Humanos y el inminente cierre de los Sitios de Memoria, necesitamos del apoyo de todos y todas para seguir defendiendo nuestra Memoria colectiva y las políticas que la preservan", afirmaron.