Nenonatal: Cardozo, Asís y Agüero declararon en el segundo día del juicio

Diego Cardozo, ex ministro de Salud, la ex directora Liliana Asís y la enfermera Brenda Agüero tomaron la palabra en la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, aunque no respondieron preguntas sobre la causa

07 de enero de 2025

Redacción SN