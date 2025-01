(SN; con información de La Voz del Interior) Este jueves se realizó la cuarta jornada del juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, causa que tiene como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero y en la que están apuntados algunos funcionarios provinciales, entre quienes se encuentra el ex ministro de Salud Diego Cardozo y la ex directora de la institución, Liliana Asís.

Luego del cuarto intermedio, Damaris Bustamante, madre de Benjamín, el segundo bebé que murió en el Neonatal el 23 de abril de 2022 brindó testimonio en la cuarta audiencia del juicio. En su relato, denunció violencia obstétrica al responder las preguntas del abogado querellante Carlos Nayi, informó La Voz.

“No toleraba el dolor. Llorando, le pedí una cesárea y no me ayudaron. Me decían ‘aguantátela’”, dijo la mujer que perdió a su hijo. En su testimonio, explicó que “una mujer de rulitos con anteojos” la ayudó y luego ingresó la imputada Brenda Agüero, quien afirmó que la maltrató. “Estaba dilatando y me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa”, añadió entre llantos.

En la sala de recuperación, la joven dijo que Agüero acomodó a su hijo y que el bebé empezó a llorar. Lo pidió, pero no se lo dieron. Luego entraron otras doctoras, según el testimonio de Damaris, y se lo alcanzaron para que tomara la teta, pero el bebé ya no quería. “Ahí se lo llevaron de nuevo. Al rato me dijeron que le había dado un paro cardíaco y que lo iban a llevar a terapia intensiva. Que me quedara tranquila que ellos lo podían manejar. Luego me desmayé”, dijo.

“Mi hijo estaba bien hasta que lo amamanté. Luego no volvió a responder”, agregó. Ya en sala común, la madre de Benja dijo que la enfermera Agüero volvió a ingresar a sala común. “Me dijo que confíe en Dios, que todo iba a salir bien. Yo no respondí nada”, destacó.

El fallecimiento de su hijo

Con relación a UTI, Bustamante dijo que “la enfermera Eli la hizo pasar” a donde estaba su bebé sin vida. “Me caí, apareció mi hermana y me levantó. Me dijeron que le iban a avisar al papá de mi hijo. Nos pusieron dentro de una sala llena de cunas para que me quedara un ratito más con mi bebé”, relató tras un llanto desconsolado y profundo.

Después de que falleció Benjamín, Damaris tuvo que pasar la noche en el Materno. Ahí explicó “que fue eterna esa noche porque se escuchaban los llantos de bebés, y ella había perdido a su hijo”.

“No aceptaron hacer autopsia, pero nunca supieron explicarnos la causa de muerte de mi hijo”, resaltó Damaris.