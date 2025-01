Alta Gracia: por los impuestos, Marcos le escribió al ministro Caputo

(Alta Gracia; SN) El intendente Marcos Torres se metió este miércoles de lleno en la pelea nacional al escribirle al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, ante el reclamo del funcionario de Javier Milei para que provincias y municipios bajen impuestos.

Texto completo de la carta de Marcos Torres Lima al ministro Luis Caputo

Señor Ministro,

Recibo su declaración con respeto, pero me veo en la obligación de responderle desde la perspectiva de quienes estamos en la primera línea del contacto con las realidades cotidianas de nuestros vecinos. Su enfoque macroeconómico puede ser válido en términos de estabilidad, pero deja de lado el impacto directo que sus decisiones tienen sobre los argentinos y argentinas que viven, trabajan y necesitan servicios básicos en nuestras comunidades.



Es cierto, las provincias y municipios estamos invitados a colaborar en el esfuerzo por bajar impuestos. Sin embargo, esa colaboración no puede ser a costa de abandonar nuestras responsabilidades esenciales. Mientras la Nación busca el déficit cero, los municipios debemos asumir tareas que históricamente correspondieron al gobierno nacional: desde sostener sistemas educativos y de salud, hasta garantizar obras de infraestructura básica que ustedes dejaron de financiar.



Reducir tasas municipales como usted sugiere implicaría dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o la provisión de transporte público accesible. Esto no solo sería irresponsable, sino una traición a la confianza de nuestros vecinos, quienes eligieron a los gobiernos locales para solucionar sus problemas, no para evadirlos.

Es muy fácil hablar desde la capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte. Seguramente Ud. no los conoce ni los recibe.

Usted habla del “impuesto inflacionario” y celebra la caída de la pobreza, pero en nuestros pueblos la realidad es otra. A pesar de los números que usted menciona, los vecinos siguen enfrentando dificultades para llegar a fin de mes y los municipios debemos asistirlos con recursos cada vez más escasos. Además, las decisiones de su gobierno, como la eliminación de subsidios al transporte y la falta de inversión en infraestructura, no han hecho más que trasladar el peso de la crisis a las espaldas de las provincias y municipios.



Le recuerdo, señor Ministro, que el federalismo no es solo una idea; es una obligación constitucional. En lugar de criticarnos por las tasas que cobramos, sería más justo devolver a las provincias y municipios los recursos que por derecho nos corresponden. Solo entonces podremos hablar de “colaboración” en igualdad de condiciones.

Le recuerdo que más de la mitad de los impuestos se los queda el Gobierno Nacional y cada día vuelven menos a los vecinos.

Por último, si realmente queremos construir un país más justo y eficiente, comencemos por reconocer las obligaciones de cada nivel de gobierno. Mientras la Nación se concentra en sus números, los intendentes atendemos la realidad de las personas. Y créame, no hay Excel que reemplace el deber de estar al lado de quienes más nos necesitan.

¿Cuánto más fácil es reducir y eliminar que realmente solucionar?

Los vecinos nos eligen para trabajar y hacer un estado eficiente e inteligente, NO un estado ausente e indiferente.



Respetuosamente,

Marcos Torres

Intendente de Alta Gracia