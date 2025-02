(Alta Gracia; SN) SN recopiló los posicionamientos de dirigentes políticos de la ciudad ante la marcha federal LGTBIIQ+ antifascista y antiracista programada para este sábado en todo el país.

La consulta fue: "Publicaremos un listado del posicionamiento de la dirigencia de Alta Gracia frente a la marcha convocada para mañana en repudio a las declaraciones del presidente Javier MIlei en Davos y en rechazo a las intenciones de eliminar la figura del femicidio del código penal, la ley Micaela, el cupo laboral trans y otras de las denominadas leyes de ampliación de derechos. Quisiéramos saber si asistirá o no a la marcha, y si lo hiciera, si será en Alta Gracia o en Córdoba. También publicaremos una declaración suya si la recibimos".

Hasta las 20.30 de este viernes, plazo establecido previamente, estas fueron las respuestas recibidas, sin perjuicio de ir agregando en este artículo pronunciamintos -solicitados o no- que reciba este medio.

Las respuestas están ordenadas por orden de recibidas.

Marcos Torres Lima. Intendente de Alta Gracia

"Estaré en la apertura de sesiones para presenciar el discurso del Gobernador Martín Llaryora en Deán Funes.

En tiempos donde el debate público tiene un impacto profundo en nuestra sociedad, es fundamental reafirmar nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la construcción de una comunidad más justa y equitativa. La violencia, los discursos del odio, poner argentinos contra argentinos es peligroso además de extremadamente triste.

El rol de quienes tenemos responsabilidades de gobierno no puede ser el de profundizar divisiones ni alimentar discursos que fomenten la intolerancia, sino el de trabajar por una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean valoradas por su aporte a la comunidad. Y también lo digo como padre. Quiero que mis hijos vivan en una sociedad tolerante en la que no se pongan en discusión derechos ya adquiridos y se conquisten cada día más derechos para cuidar de minorías y sectores vulnerables.

Creemos en una Argentina que progresa cuando se construyen puentes y no trincheras, En Alta Gracia, seguiremos apostando por una ciudad en la que el diálogo y el respeto sean la base de nuestro crecimiento colectivo, porque la sociedad que queremos no se construye desde la confrontación. Esa es la esencia de nuestra comunidad, plural, solidaria, tolerante".

Manuel Ortiz. Subsecretario de Desarrollo Emprendedor de La Municipalidad de Alta Gracia

"No desde mi lugar de funcionario sino de sencillo ciudadano de nuestro país, repudio enérgicamente las declaraciones del Presidente de la Nación. Avalar este tipo de discurso no sólo es triste para el destino de nosotros como comunidad sino peligroso. Genera odio y una mayor división entre argentinos y argentinas cuyos resultados pueden tener consecuencias violentas en la sociedad. La eliminación del femicidio no nos hará una sociedad más justa, sino lo contrario. En mi sueño y visión de una construcción colectiva para todos no hay lugar para ser juzgado por lo que sos sino por lo que haces. La paz, la justicia y la tolerancia deben ser siempre las bases de partida para cualquier debate".

Asistirá a la marcha.

Rodrigo Martínez. Subsecretariio de Educación de la Municipalidad de Alta Gracia

"Cómo Partido Socialista participaremos en la Marcha Federal en diferentes ciudades del país. En mi caso, participaré en Alta Gracia entendiendo la importancia de expresarnos a favor del sistema de valores que durante 40 años se construyó en nuestro país. A lo largo de estos 40 años de democracia, Argentina avanzó en el respeto a los derechos humanos, la protección de las mujeres ante la violencia y la inclusión de los derechos de diversos sectores. El ataque del presidente Milei no es sólo a un sector, sino a toda la sociedad y a la cultura democrática, plural e inclusiva que supimos construir".

Mariano Vera Ternasky. Presidente de la Coalición Cívica-ARI Santa María

"El discurso del Presidente en Davos no fue el adecuado para ese foro, se perdió una oportunidad única de mostrar el esfuerzo que está haciendo Argentina para reducir el déficit fiscal y la inflación. Era el momento de convocar a inversores, no de debates ideológicos.

Argentina necesita un punto de equilibrio: No discriminar, pero tampoco generar distorsiones donde ser diferente implique una plusvalía.

Sobre las políticas de género: tanto el extremismo actual como el del gobierno anterior son contraproducentes, hay que encontrar el justo medio.

El femicidio es una realidad que responde a una demanda social concreta, la violencia contra la mujer en el ámbito familiar merece un tratamiento penal específico y eliminar esa figura sería un grave error.

Aparentemente el Presidente esta yendo del Libertarismo al Conservadurismo, si es así debería ser más claro".

No asistirá a la marcha.

Daniela Ferrari. Concejala (mandato cumplido) de la ciudad de Alta Gracia. Militante peronista.

"Los dichos del Presidente no condicen con la realidad que estamos viviendo, no solo lo que se vive en nuestro país, sino a nivel mundial. Decir que va a eliminar la figura del femicidio, es ir en contra de la Constitucional Nacional y en contra de los Tratados Internacionales, justamente quienes legislan sobre la igualdad de género, y esta igualdad también implica respetar los derechos de toda persona sin importar su condición de género, homosexuales, heterosexuales, etc. Son personas, y por su condición sexual nadie puede ser discriminado, mucho menos quitar sus derechos avalados por Convención Internacional de Derechos Humanos. Seguir impartiendo odio y división entre los argentinos no hace mas que retroceder como sociedad y como seres humanos. Apoyo a todos aquellos que se manifiesten a favor de sus derechos. Los derechos conquistados son derechos que deber ser defendidos y respetados".

No respondió si asistirá a la marcha.

Gabriel Gemoloto. Partido Laborista de Alta Gracia

"Estoy a favor del repudio generalizado que despertó los dichos del presidente Milei en Davos. Son agresivos, fomentan el odio y su función es proteger a toda la población, incluidas las minorías. Asistiré en Alta Gracia"

Maximiliano Caminada. Secretario de Industria, Comercio y Modernización del Estado de la Municipalidad de Alta Gracia

"Estoy en total desacuerdo a cualquier iniciativa que intente derogar Leyes que con tanto esfuerzo y trabajo se lograron conquistar a favor de la creación de la figura del femicidio y la capacitación en ámbitos públicos como Ley Micaela. Solo espero que quede en una declaracion oportunista y poco pensada".

Daniel Villar. Asesor Letrado de la Municipalidad de Alta Gracia

"La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al totalitarismo." Esta cita de Camps nos proporciona el punto de partida para abordar el tema de la tolerancia, y su relación incuestionable con los derechos humanos. (V. Camps, Virtudes públicas, Madrid, Espasa- Calpe, 1990, p. 81.)

El impresentable discurso de Javier Milei en Davos, que pone de manifiesto un inentendible ataque a homosexuales y mujeres, ha estado plagado de corrientes peligrosas, falacias y paradojas, lo que es grave teniendo en cuenta que una gran mayoría lo ha votado creyendo que se trata de uno de los pocos políticos argentinos que ha pretendido decir “verdades incómodas”.

Pero que, en realidad, presentarse en el Foro de Davos —un espacio eminentemente corporativo— para declarar que sus enemigos son los homosexuales, el feminismo, las políticas de equidad, , el ecologismo, la inclusión, los inmigrantes y me permito agregar, los jubilados, los discapacitados, los enfermos mentales, los comedores comunitarios, los pobres, los estudiantes, los trabajadores, etc. etc., no es más que una manifiesta evidencia de Circo, desregulación y fascismo.

No es casual, y vale la pena rescatar el hecho, que Hans Kelsen, uno de los teóricos más importante de las democracias, haya trazado una línea de continuidad entre el pensamiento absolutista, único, y las autocracias, por un lado, y entre las concepciones relativistas del mundo y la democracia.

En efecto, en esta última forma de gobierno, resulta el reconocimiento de la diversidad ideológica y de la pluralidad política, que son su fundamento, y la tolerancia frente a las opiniones diversas la condición primera de su funcionamiento.

En ese sentido, la democracia no es nada más la prevalencia de la opinión de la mayoría, sino la interacción pacífica y respetuosa —es decir, tolerante— de las posturas diferentes, con independencia de que al final prevalezca como decisión colectiva aquella que recibe un respaldo mayor. Pero eso no significa, para nada, que haya un desconocimiento y mucho menos una conculcación de los derechos de quienes piensan diferente de la mayoría —en primer lugar, el derecho, precisamente, a pensar distinto.

Ese modo de intolerancia política, la prevalencia absoluta de la mayoría a costa de la(s) minoría(s), para decirlo sin rodeos, se llama totalitarismo y es el sustrato en el que históricamente se sustentó el fascismo (como lo recuerda Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, Taurus, México, 2004).

Nuestra Democracia, vive un momento de tensiones intrínsecas y de desafíos inéditos, la polarización, la desinformación y las tentaciones autoritarias confluyen con el comprensible descontento derivado de una serie de políticas públicas que no han resuelto la histórica deuda social con amplísimos sectores de la población que viven en condiciones inaceptables de pobreza y ni la oceánica desigualdad que atraviesa todos los ámbitos de toda la convivencia.

En ese terreno, que resulta, fértil para que ese descontento, tarde o temprano, recibiendo los estímulos adecuados, se convierta en ira, en odio, eventualmente en fanatismo e intolerancia.

Por eso la polarización, está estrechamente vinculada con los llamados “discursos de odio” , sostiene Lorenzo Córdova Vianello, que son aquellas expresiones públicas que tienen el propósito de generar una animadversión en contra de un grupo de personas o en contra de una persona en particular, descalificándola, con razones o sin ellas, mintiendo o no, con un propósito específico: alimentar un sentimiento de rechazo, repudio y negación de esa persona o de ese grupo por considerarlo peligroso, nocivo, pernicioso o siempre y sencillamente distinto y por ello indeseable.

En sus versiones más extremas, como la que se pretende imponer en nuestra Argentina, desde el gobierno nacional, donde el propósito es incluso el incitar la violencia en contra de esa persona o de ese grupo, hoy son los grupos feministas, de derechos humanos y el colectivo LGTBIQ+ en virtud de resultar, para ellos, justamente, indeseable.

Ante el inmenso avasallamiento, surge claramente el desafío de la marcha federal antifascista, convocada en todo el País, por los Colectivos, las Organizaciones Sindicales, Estudiantiles, Barriales y Culturales, que viene a conformar “la resistencia de todo un Pueblo” que va volver a restablecer el "respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y garantizar un verdadero Estado de Derecho”.

Asistirá a la marcha.

Marisa Carrillo. Legisladora provincial (mandato cumplido). Dirigente de la Unión Cívica Radical.

"Estoy totalmente de acuerdo con la marcha, y no hay que dejar que quieran confundir el objetivo. Aquí, se marcha por mantener los derechos ya conseguidos por colectivos afectados negativamente durante mucho tiempo, y que fue un trabajo arduo y es permanente trabajar por mantener esas conquistas. Son certezas estadísticas, y de casos reales las que muestran como, por ejemplo, mujeres o grupos de colectivos lgtb+ se vieron vulnerados.

Y con los valores de nuestro partido, que siempre defendió las banderas del progresismo, la tolerancia y el respeto a los demás, es necesario hacerse presente de esta o de otras formas por esta misma causa".

Explicó que estará en Dean Funes en una reunión de dirigentes, lo que le impedirá asistir a la marcha, que de otro modo hubiera asistido.

Mariano Agazzi. Secretarrio de Salud, Desarrollo y Educación de la Municipalidad de Alta Gracia.

"Estoy totalmente en contra del discurso del odio , tenemos q respetarnos entre nosotros , bajar el nivel de odio y falta respecto. Quiero para mis hijos y nietos una argentina de diálogo, consensos, que todos luchemos por una argentina mejor en un ambiente de paz y solidaridad."

No respondió si asistirá a la marcha.

Pronunciamientos recibidos después de publicado este artículo

Agustín Saieg. Director de Relaciones Institucionales y Políticas de Seguridad de la Municipalidad de Alta Gracia.

"Como dirigente social, funcionario y abogado querellante en un caso de femicidio, he sido testigo directo de la devastación y el dolor que este delito causa en las víctimas y sus seres queridos. Sin embargo, también he visto la resiliencia y la fuerza de las mujeres que han sobrevivido a esta violencia y que luchan por justicia.

Es fundamental que sigamos trabajando juntos para erradicar la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres. Donde hay derechos conquistados, siempre tenemos que ir para adelante, porque la lucha por la igualdad y la justicia es un proceso continuo.

Quiero expresar mi más firme y sincero apoyo a las mujeres víctimas de femicidio y a sus familias".

No respondió si asistirá a la marcha.