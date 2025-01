Alta Gracia: las posturas en el Concejo Deliberante ante la marcha federal

(Alta Gracia; SN) SN consultó consultó a los miembros del Concejo Deliberante de Alta Gracia su postura frente a la Marcha Federal LGTBIIQ+ antifascista y antiracista convocada para este sábado 1° de febrero en todo el país.

El contenido de la consulta, enviada por mensajería instantánea, fue el siguiente:

"Publicaremos un listado del posicionamiento de la dirigencia de Alta Gracia frente a la marcha convocada para mañana en repudio a las declaraciones del presidente Javier MIlei en Davos y en rechazo a las intenciones de eliminar la figura del femicidio del código penal, la ley Micaela, el cupo laboral trans y otras de las denominadas leyes de ampliación de derechos. Quisiéramos saber si asistirá o no a la marcha, y si lo hiciera, si será en Alta Gracia o en Córdoba. También publicaremos una declaración si la recibimos".

Las respuestas están ordenadas por orden en el que fueron recibidas por este medio.

Duilio Silva. Concejal de Hacemos Unidos Por Córdoba

"Acompaño la Marcha, repudio totalmente lo expresado por el Presidente Milei. Voy a hacer lo posible para acompañarlos. Me preocupa que un sector de la política y un sector de la sociedad pueda festejar este tipo de comentarios. Imposible la construcción de una sociedad más justa, solidaridad y unida de esta manera. Imploró más tolerancia, respeto y diálogo en la construcción de una nación mejor".

Asistencia: "Haré lo posible por acompañarlos".

Lara González. Concejala de Hacemos Unidos Por Córdoba

"Acompaño la marcha convocada para el día de mañana en repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei en Davos y en defensa de las leyes que garantizan derechos fundamentales. Desde mi lugar, considero imprescindible sostener y fortalecer las normativas que protegen a los sectores más vulnerables y aseguran una sociedad más justa e igualitaria".

No respondió si asistirá a la marcha.

Consuelo Olsina. Concejala de Hacemos Unidos Por Córdoba

"El amor entre adultos, independientemente de su orientación, no es dañino, ni puede ser comparado con el abuso infantil. Las personas deben ser juzgadas por sus acciones y no por su orientación sexual y se debe rechazar cualquier discurso que busque relacionar el amor con el daño.

Por otro lado, en Argentina, cada 30 horas una mujer es victima de femicidio por eso no podemos permitirnos dar un paso atrás en la lucha por los derechos de las mujeres. Debemos seguir avanzando en políticas que prevengan la violencia, apoyen a las víctimas y garanticen que nunca mas se arrebate una vida por el solo hecho de ser mujer".

Asistirá a la marcha en Alta Gracia.

Lucía Allende. Concejala de la Unión Cívica Radical

"Hay políticas económicas necesarias para recuperar a la Argentina de años de corrupción, y vamos a seguir acompañando. Pero defender la libertad no es solo un discurso económico, es también defender las libertades individuales, y jamás un gobierno democrático debe retroceder sobre los derechos adquiridos para las mujeres, diversidad y minorías sociales.

La empatía hoy también debe ser parte de la formación de quienes gobiernan.

La libre elección de a quien amar, con quien y cómo proyectar la vida, no deben ser encumbencia ni opinión de los gobiernos.

Debemos dejar de lado los discursos de odio que solo generan más división social, y trabajan por unir y sacar adelante el país. Esa tiene que ser nuestra meta y lo que marque el rumbo".

No respondió si asistirá a la marcha.

Jorge De Nápoli. Viceintendente de la ciudad de Alta Gracia

"Desde que empecé a trabajar en organizaciones y en instituciones, siempre lo hice creyendo en la participación y en los reconocimientos. Siempre he tratado de trabajar día a día por una sociedad más tolerante, en la que no se pongan en discusión el derecho de nadie, en la que los derechos que ya están adquiridos se vean en la conquista y que no se pierdan. Se trata de realmente cuidar y ser respetuoso a cada uno de los logros sociales que tenemos, sin que produzca división ni grietas. Hoy como funcionario, indudablemente busco eso en el día a día y el consenso y en los ámbitos de diálogo para logren mejorar la sociedad en el día a día. Ni más ni menos, para que lleve a una sociedad justa y equitativa".

Asistencia: Tratará de llegar a tiempo porque tiene otros compromisos antes.

No se recibieron respuestas negando participar en la marcha.

No respondieron los concejales Marcelo Agazzi, Pablo Soler y Alma Mondaini de Hacemos Unidos Por Córdoba; Martín Barrionuevo de (Alta Gracia Cambia - Unión Cívica Radical) y Ricardo González (Juntos Por Alta Gracia - PRO).