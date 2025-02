(Alta Gracia; SN) "Milei se lleva siete de cada 10 pesos que cada vecino paga en concepto de impuestos, y abandona a provincias y municipios", dijo el presidente de la bancada de Hacemos Unidos Por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, en diálogo con SN.

El dirigente visitó Alta Gracia en el marco del Encuentro de Colectividades y se refirió a diversos temas de la agenda política y económica del país. Además de destacar la importancia del evento para el desarrollo cultural y económico de la ciudad, Siciliano abordó el debate sobre la carga impositiva y las exigencias del gobierno nacional a las provincias y municipios.

En un contexto de tensión entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores, Siciliano sostuvo que la discusión sobre los impuestos debe darse "con seriedad y sin demagogia". Cuestionó el pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, de que las provincias reduzcan impuestos mientras el gobierno central continúa reteniendo la mayor parte de la recaudación: "El 70% de lo que paga un ciudadano en impuestos se lo lleva la Nación y no devuelve en servicios lo que corresponde", afirmó.

El funcionario también respaldó la postura del intendente Marcos Torres Lima, quien días atrás envió una carta al ministro de Economía cuestionando las presiones de Caputo para que los municipios bajen impuestos. "El intendente tiene la responsabilidad de responder a los vecinos que le piden arreglos en las calles, alumbrado público y transporte. ¿Cómo puede hacerlo si la Nación retiene los fondos que nos pertenecen?", argumentó Siciliano.

El jefe del bloque oficialista criticó además a sectores de la oposición, en particular a los dirigentes Luis Juez y Rodrigo de Loredo, a quienes acusó de priorizar sus intereses políticos por sobre las necesidades de la provincia. "No los escuché nunca reclamarle al Presidente por los fondos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba ni por las rutas nacionales en nuestra provincia. Prefieren quedarse callados para no molestar a Milei", disparó.

Por otro lado, el funcionario respaldó la eliminación de las elecciones primarias (PASO), medida que ha sido apoyada por el gobernador Martín Llaryora. "Las PASO no cumplieron su objetivo de democratizar las internas partidarias, sino que se convirtieron en una costosa encuesta previa que no resuelve nada. Gastar 200 millones de dólares en este mecanismo es un despropósito en un país en crisis", señaló. También criticó a Juez y De Loredo por oponerse a la eliminación de las primarias en Córdoba mientras públicamente expresan estar de acuerdo con la reducción del gasto público.

Finalmente, Siciliano reafirmó su postura en defensa del federalismo y llamó a un debate serio sobre la distribución de los recursos entre Nación, provincias y municipios: "Si la Nación solo va a encargarse del Ejército y las relaciones diplomáticas, entonces que deje a las provincias e intendencias los fondos para garantizar educación, salud y seguridad. Si eso pasara, los impuestos en Córdoba bajarían de inmediato".

Su visita a Alta Gracia se dio en el marco del Encuentro de Colectividades, evento que destacó como un motor de la economía local: "Aquí no solo hay cultura y tradición, hay también un gran movimiento económico que beneficia a todos. Por eso es fundamental el apoyo del gobierno de Córdoba para que festivales como este sigan creciendo", concluyó.