(SN; política) "No sé en qué lugar de la Constitución está esto, no es así", dijo el ex magistrado en diálogo con La Nación + cuando fue consultado por la designación Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el decreto del presidente Javier Milei.

Cabe recordar que el pasado martes y luego de no conseguir la mayoría parlamentaria requerida, el Gobierno anunció en un comunicado la medida en un comunicado de la Oficina del Presidente. "Milei ha tomado la determinación de designar en comisión García-Mansilla y a Lijo (en ese orden) como jueces de la Corte Suprema hasta la finalización del próximo periodo legislativo”, reza el mensaje. El texto invoca que el objetivo es “normalizar el funcionamiento” del máximo tribunal ya que, afirma “no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.

Al respecto, y sin caer sobre los futuros jueces, Maqueda fue muy crítico con el Presidente. “Es horrible la actitud del Ejecutivo, es horrible la actitud del Presidente de la Nación, que a tres días del inicio de sesiones ordinarias toma esta decisión”, dijo. Además, hizo hincapié en la justificación que dio el Gobierno: “No se trata, como ellos lo han intentaron de justificar, de que si el Congreso no lo abordó deben apelar. Yo no sé en que lugar de la Constitución está esto. Esto no es así, los pliegos deben seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo.