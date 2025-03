A menos de 24 horas de la violenta irrupción del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa nacional -en donde volvió a vociferar en pie de guerra su credo anarco libertario y prometió "la desaparición del Estado"- el intendente Marcos Torres Lima inauguró un nuevo periódo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Alta Gracia defendiendo al "estado presente, eficiente, inteligente y empático".

En un discurso que amalgamó un alto voltaje político con anuncios de alto impacto, Torres Lima apuntó a fortalecer su perfil dentro del peronismo cordobés. Incluso, en un pasaje de su intervención citó "a nuestro querido (Juan) Schiaretti", en tanto que en otro anticipó un anuncio de fuerte significación para Alta Gracia que en pocos días más concretará el gobernador Martín Llaryora. "Nosotros siempre sostuvimos esa mirada crítica y nos opusimos a la administración kirchnerista porque fue un modelo de poder que no supo gestionar con responsabilidad", recordó.

Uno de los ejes nodales del discurso fue la defensa del equilibrio fiscal de su gestión, la reducción de algunas tasas municipales, el no aumento de otras (aclaró que se aplicó "únicamente una actualización basada en el índice de salarios") a pesar de haberse hecho cargo el estado municipal de obligaciones propias de la Nación.

Fiel a su estilo, cruzó fuerte -sin nombrarlo en ningún momento- a Milei y su gestión: "nos encontramos frente a un gobierno violento que repite una y otra vez que la justicia social es una aberración, que la era de Estado Presente ha terminado, al mismo tiempo que demuestra indiferencia en cada una de sus acciones".

En la descripción, Torres Lima se refirió al dilema del peronismo de Córdoba: "Si criticás al kirchnerismo y reconocés que algunos cambios impulsados por la actual gestión nacional fueron necesarios e inevitables, te tildan de libertario. Y cuando señalás la crueldad de muchas medidas de la Nación sos kirchnerista".

"Nosotros no creemos en esos dos extremos, podemos demostrar con miles de ejemplos que se puede gobernar con un Estado presente que sea al mismo tiempo eficiente y responsable. No vamos a caer en la trampa de esa falsa dicotomía. No vamos a entrar en la grieta porque sabemos quiénes somos y estamos orgullosos de lo que logramos".

La encrucijada de los municipios

Por otra parte, Torres Lima reiteró sus críticas al ministro de Economía Luis Caputo, a quien tampoco nombró: "Comparto y celebro que se discutan y evalúen cada uno de los impuestos, pero me opongo fuertemente a las críticas que se dan desde Buenos Aires, lejos de las realidades territoriales, lejos de la gente, sobre las tasas municipales y sus actualizaciones. El municipio no puede cambiar la realidad económica del país, pero sí puede colaborar para paliar necesidades urgentes, mejorar la calidad de vida y planificar un crecimiento ordenado

con igualdad de oportunidades".

"Siempre cuando hago mención al rol del Municipalismo lo hago con datos que son contundentes y que demuestran que somos el eslabón más débil de los niveles de gobierno, pero a la vez los que más demandas recibimos, que más servicios préstamos y que menos recursos tenemos disponibles.

"¡Cuánto más fácil sería buscar el equilibrio fiscal a toda costa y a cualquier precio!. Sin subsidiar el transporte, sin hacer las obras públicas necesarias y sin resolver ninguna necesidad de un vecino. El gran desafío es trabajar para no tener déficit fiscal, pero con un Estado Presente. y eso es lo que siempre fuimos y somos nosotros.

Porque les pregunto: Cuando un vecino enfrenta un problema o necesita una ayuda, ¿a dónde creen que acude primero?".

Marcos Torres Lima cerró su intervención dedicando un párrafo a los crecientes rumores y especulaciones con respecto a su futuro político, que indican un posible "salto" al gobierno provincial o bien una candidatura en octubre: "En lo personal, y lo quiero dejar en claro, no estoy atado a un cargo ni especulando con aspiraciones

mayores. Mi mayor orgullo y responsabilidad es gobernar Alta Gracia con el mismo compromiso, las mismas ganas y los mismos sueños del primer día que asumí. Nada me motiva más ni me llena más de orgullo que ser

el intendente de la ciudad que amo".

Principales anuncios

Entre los principales anuncios, Marcos Torres Lima detalló la creación de una nueva escuela secundaria en la ciudad, la construcción de un Centro Integral de Saneamiento Ambiental (Cisa) en el predio de las lagunas sanitarias, un nuevo loteo social con más de 100 terrenos destinados a panes de vivienda, la refuncionalización de la Colonia Santa Fe -a partir de una obra pública que anunciará el Llaryosa y su par santafecino Maximiliano Pullaro- y la refuncionalización del antiguo Casino en el parque del Sierras Hotel.

Sobre el futuro Cisa, el Intendente explicó que "funcionará una planta de transferencia que permitirá optimizar la recolección y transporte, reducir costos y minimizar el impacto ambiental. Además, contará con una planta de separación y reciclaje, un sector de compostaje, un área de tratamiento de poda y escombros y una estación de transferencia de residuos húmedos. Esta infraestructura será clave para eliminar los microbasurales, mejorar la

logística y promover la economía circular en la ciudad. Este importante proyecto está cuantificado en 480 millones de pesos. En este mismo sentido quiero informar que este año, sin créditos ni endeudamientos

adquirimos dos nuevos camiones compactadores, un vehículo utilitario y un tractor haciendo otra gran inversión de un total de 450 millones de pesos".

Recordó, a su vez, que "en marzo de este año, conoceremos la empresa ganadora de la licitación que tendrá un plazo de 18 meses para ampliar y mejorar el Hotel del Sierras y recuperar el ex Casino Viejo, convirtiéndolo en un centro comercial y de convenciones, otra gestión que hemos llevado adelante con el Gobierno Provincial".