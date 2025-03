(SN; con información de C5N) A pocas semanas del escándalo protagonizado por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien compartió una estafa cripto millonaria de la cual miles de personas se vieron afectadas, desde Estados Unidos avanza la investigación de la mano del Departamento de Justicia de ese país, que intenta determinar si el lanzamiento y el colapso de la meme coin constituyó un fraude transnacional. Es por eso que los fiscales están tratando de reconstruir la operación, identificar a los beneficiarios y rastrear el flujo de dinero tanto en el sistema criptográfico como en el financiero tradicional. En las últimas horas se emitieron citaciones y solicitudes de información obligatoria a individuos y empresas involucradas.

Hayden Mark Davis, la cara pública de $LIBRA, contrató abogados y mantiene su inocencia y la de su empresa, Kelsier Ventures. La investigación también está examinando a Sergio Morales, un asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) cercano a Karina Milei que estuvo involucrado con $LIBRA, reveló un artículo del diario La Nación.

La causa en Estados Unidos está generando un gran interés, con publicaciones en The New York Times y The Wall Street Journal. Los primeros pasos de la investigación incluyen la emisión de citaciones a plataformas digitales como Kraken, ByBit y Solana para obtener datos sobre billeteras y usuarios sospechosos.

En Argentina, la jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, quien ha solicitado información al Banco Central (BCRA) y a otras empresas. La investigación busca determinar los roles de Javier Milei, Hayden Mark Davis y otros individuos en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.

El Departamento de Justicia también ha recibido un "informe de operaciones criminales" relacionado con $LIBRA, que alega una posible pérdida de entre $87 y $107 millones que afectaron a inversores en Argentina, Estados Unidos y otros países. Este informe menciona específicamente el papel del presidente Milei en la promoción de $LIBRA.

El paradero actual de Hayden Davis es desconocido. Ha contratado representación legal tanto en Estados Unidos como en Argentina y se le ha aconsejado que evite más entrevistas con los medios. Davis admitió en entrevistas anteriores haber manipulado el precio de $LIBRA y otra moneda meme, $Melania, y haber compartido información privilegiada.