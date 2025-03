(SN; con información de La Voz del Interior) Este jueves comenzó la primera audiencia del juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven estudiante de arquitectura que fue encontrada asesinada en su vehículo, causa que tiene como único imputado a Néstor Aguilar Soto.

Justamente, la fiscalía que investiga el hecho, a cargo de Marcelo Sicardi, imputó al acusado por homicidio calificado por alevosía y homicidio calificado mediando violencia de género en concurso ideal.

El fiscal Marcelo Sicardi destacó la calidad de la investigación y la importancia de las pruebas que se presentarán. Además remarcó que la dirección que tome la defensa en el desarrollo del juicio será clave para determinar el devenir de la causa, indicó La Voz del Interior.

En cuanto a la determinación del femicidio, indicó que, según la instrucción del caso, y lo señalado por la fiscalía, la muerte de la víctima fue producto de violencia de género, un factor clave en la calificación del hecho.

Se prevé que las discusiones en el juicio se centren precisamente en esas dos calificaciones, un aspecto fundamental que podría determinar la severidad de la condena.

Sobre la violencia de género, Sicardi aclaró que no necesariamente tenía que existir una relación de pareja para que se considere la violencia de género o el femicidio, sino que pueden existir distintos tipos de relaciones interpersonales entre las partes, como noviazgos, parejas, ex parejas, o incluso, casos en los que no haya relación previa.

Lo fundamental es que el agresor se ubique en una posición de superioridad respecto de la mujer, generando una situación de violencia que derive en el crimen.