Desclasificación de archivos: advierten que busca "garantizar impunidad"

(SN; con información de NA) Trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) manifestaron su rechazo a los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre la desclasificación de información de los Servicios de Inteligencia y la decisión de declarar delito de lesa humanidad el asesinato de Humberto Viola y su hija, atribuido al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Desde la organización expresaron su preocupación y afirmaron que la medida tiene como objetivo "garantizar impunidad" a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. "No es un debate novedoso el que proponen", señalaron en un comunicado, y aseguraron que "la idea de que ellos respondieron porque la Patria estaba en peligro es un discurso viejo".

Críticas a la declaración de delitos de lesa humanidad

Uno de los puntos más cuestionados fue la decisión del Ejecutivo de establecer como delito de lesa humanidad el homicidio de la familia del capitán Viola, un crimen ocurrido en 1974 y atribuido al ERP. "El Gobierno nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado", advirtieron.

Además, remarcaron que muchas de las personas que podrían haber sido juzgadas por estos hechos fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la dictadura.

Dudas sobre la desclasificación de archivos

Sobre la anunciada desclasificación de documentos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los trabajadores de la ex ESMA señalaron que el procedimiento despierta dudas respecto a su implementación. "Es pura demagogia. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema y el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige Natalia Oriolo, experta en criptomonedas", cuestionaron.

Las declaraciones surgieron en respuesta a los anuncios realizados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que se desclasificará toda la información relacionada con el accionar de los servicios de inteligencia durante la dictadura.

El presidente Javier Milei celebró la medida a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: "A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia".

Sin embargo, desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos sostuvieron que la iniciativa del Gobierno responde a una estrategia para "distorsionar la historia y relativizar los crímenes de la dictadura".

El pronunciamiento de los trabajadores de la ex ESMA se suma a las críticas de diversos organismos de derechos humanos que han advertido sobre los riesgos de reinterpretar el concepto de delitos de lesa humanidad y su impacto en la memoria histórica del país