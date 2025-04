(SN; Villa La Bolsa) La secretaria de la Comisión Ejecutiva, Liliana Flores, expone una serie de deficiencias estructurales y de mantenimiento en el barrio Cerritos y zonas aledañas, que representan un riesgo concreto para la seguridad de los vecinos, especialmente de niños, niñas y adolescentes que concurren al polideportivo local y participan de actividades escolares y deportivas.

El relevamiento incluye fotografías y registros obtenidos tras recorrer el sector, dialogar con residentes y analizar los reclamos presentados por vecinas y vecinos de la zona. Entre los principales problemas señalados se destacan el crecimiento descontrolado de la vegetación, la falta de iluminación en espacios públicos, calles intransitables y cartelería dañada o ausente.

“La prevención es fundamental para no lamentar hechos de inseguridad”, advirtió Flores, quien solicitó que se tomen medidas urgentes para garantizar la integridad de la comunidad.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el entorno del polideportivo del barrio Cerritos, donde funciona parte de una escuela secundaria y se desarrollan actividades en horarios vespertinos y nocturnos. Según detalla el informe, el predio está rodeado por yuyos altos y veredas en mal estado, mientras que la calle Los Cedros presenta tramos casi intransitables y sin señalización visible.

En las inmediaciones, una plazoleta sin mantenimiento y sectores sin delimitación adecuada agravan la situación. Además, el acceso desde la ruta por calle Las Magnolias fue calificado como “peligroso” debido al mal estado de la calzada y la presencia de una vertiente que genera grietas y baches profundos.

Flores también alertó sobre la escasa iluminación en puntos clave del barrio, como la plaza de Cerritos y sectores de Altos de La Bolsa, así como la falta de ochavas que permitan una correcta visualización del tránsito. A esto se suma la necesidad de despejar luminarias y señalizar adecuadamente intersecciones críticas, como en las calles Los Olivos, Los Algarrobos y Flor de Lino.

La funcionaria remarcó que muchos vecinos cumplen con el mantenimiento de sus veredas y lotes, pero reclamó que el Estado dé el ejemplo y que se evalúen sanciones efectivas para quienes no respeten las normativas vigentes.

El informe concluye con un llamado a la acción urgente por parte de las autoridades comunales, remarcando que se trata del primero de una serie de relevamientos que continuarán en otros sectores de la localidad.



El informe presentado por Flores:

1° INFORME

Comenzaré por el registro del sector del polideportivo barrio Cerritos y luego iré describiendo los diferentes barrios.

Habiendo recorrido, escuchado a nuestros vecinos y documentado hago entrega de este informe solicitando se tomen las medidas correspondientes en carácter de urgencia por la seguridad de los vecinos en general y en particular de niños, niñas y jóvenes puesto que funciona parte de la escuela secundaria en el polideportivo y se realizan en horas de la tarde, noche actividades deportivas.

Pueden observarse yuyos altos en toda la manzana de dicho predio, solo se hace mantenimiento dentro del mismo, las veredas no están en condiciones; así se le solicita a cada vecino mediante resolución, la administración actual no queda exenta a dicha ley.

Es de gran espesura la vegetación sobre la calle en todo ese sector, en la mayoría no existe la delimitación correspondiente, quedando solo visibles las huellas de los vehículos que por allí circulan, como es el caso de la calle Los Cedros al 100 y siguiente, incluso por esta misma calle al 120 aprox. un cartel de señalización comunal ha quedado sin visibilidad, tapado totalmente por la vegetación que avanza, reitero, avanza, crece sobre la calle que es de nuestra responsabilidad mantener en orden. Los vecinos de ese sector dicen haber enviado notas y efectuado diversos reclamos por este tema.

En toda esa zona no existen ochavas que permitan ver la aproximación de un peatón o vehículo, vale reiterar que es mucho el tránsito en ese lugar y esto es de peligrosidad; pueden ocasionarse accidentes totalmente evitables.

A una cuadra del polideportivo frente al campo aún no loteado existe un espacio ¿plazoleta triangular? sin ningún tipo de mantenimiento, malezas altas que reviste peligrosidad también.

He consultado con expertos en la materia que sugieren más iluminación especialmente en ese sector contemplando lo antes mencionado, la prevención es fundamental para no lamentar hechos de inseguridad. Es de inmediatez efectuar las gestiones pertinentes para darle solución a esto.

La entrada desde la ruta hacia el mismo barrio de Cerritos por calle Las Magnolias es peligrosa no solo por la dificultad que presenta (de público conocimiento), sino por el estado de dicha calle, pozos seguidos unos tras otros, en particular uno cada vez más profundo a donde ingresa el agua de una vertiente que recorre al menos 70 mts. dando lugar a diversas grietas que dificultan el transito que es de importante afluencia por allí, es usado como salida y entrada no solo por nuestros vecinos sino también por vecinos de la comuna próxima vecina.

Todas las calles de la comuna son importantes, no solo las principales.

En toda la villa existe falta de mantenimiento de vegetación y maleza que avanzan sobre las calles que debemos tener perfectamente delimitadas. La gran mayoría de los vecinos mantienen sus lotes y veredas en orden, habrá que pensar estrategias para concientizar a quienes no cumplen con estas normas y analizar sanciones, multas efectivas a quienes incurran en esto.

Es fundamental dar el ejemplo como Estado y no caer en “el haz lo que yo digo y no lo que yo hago”.

No haré referencia en cada caso al mal estado de las calles debida a las lluvias que por supuesto también merecen el trabajo correspondiente con rellenado y maquinaria.

Solo mencionaré algunas por pedido concreto de los vecinos de diferentes barrios que he recibido vía celular o personalmente.

Calles Rio Negro, Misiones, Formosa, Neuquén, Mendoza, cruces de esquina calle Rivadavia, Sarmiento, Flor de Lino.

Escasa luz

Observo la falta de iluminación en diversas zonas, pero en particular por la plaza de Cerritos y sectores de Altos de La Bolsa.

Existen resoluciones ambientales que nos rigen, sugiero basarse en ellas para despejar luminarias, gajos de árboles sobre las calles, solo por dar un ejemplo en calle Los Olivos casi esquina Las Magnolias un jacarandá dificulta notablemente la visibilidad.

Cartelería en pésimas condiciones y en algunas esquinas directamente falta como es el caso de calle Los Algarrobos que esta tachada, no alcanza a leerse, esquina Flor de Lino que hace tiempo falta dicho cartel; a una cuadra de allí esquina Los Girasoles hace tiempo que viene siendo reservorio de basura de desecho como chapas, maderas, nylon sería conveniente colocar cartelería de “prohibido arrojar basura”.

Conclusión y Solicitud de Acción Urgente

En resumen, los problemas mencionados en este informe representan riesgos concretos para la seguridad y el bienestar de los vecinos del barrio Cerritos y sus alrededores, especialmente para los niños, niñas y jóvenes que participan en actividades en el polideportivo. La falta de mantenimiento en las calles, la vegetación descontrolada, la deficiente iluminación y la ausencia de señalización adecuada son cuestiones que requieren atención inmediata para evitar accidentes y situaciones de inseguridad.

Este informe constituye el primero de varios que podrían seguir, ya que, al continuar con la supervisión de la zona y los barrios circundantes, es posible que se identifiquen más problemas que requieran ser abordados con urgencia. La intervención rápida y eficaz en los puntos planteados garantizará no solo la mejora de las condiciones de seguridad, sino también el cumplimiento de las normativas vigentes que buscan preservar la integridad de todos los vecinos.

Agradezco de antemano su atención a estos problemas y quedo a disposición para colaborar en el seguimiento de las acciones pertinentes. Confío en que, con el compromiso de todos, podremos mejorar significativamente la calidad de vida en nuestra comunidad.

Liliana Flores, Secretaria Comisión Ejecutiva