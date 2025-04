(SN; con información de La Nueva Mañana) El juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, que tiene como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero y a diez ex funcionarios provinciales, entró en su etapa final y el martes 29/4 inicia la ronda de alegatos que informará el pedido de condenas, según responsabilidades, por parte de la fiscalía.

Posteriormente, en las siguientes audiencias será el turno de las defensas de los acusados y recién el próximo 2 de junio se conocerá el fallo del tribunal, de acuerdo a los confirmado por la Cámara 7ma. del Crimen de Córdoba.

Brenda Agüero está acusada de ser la persona que dio los pinchazos mortales a los cinco recién nacidos y a los otros ocho que sobrevivieron, entre marzo y junio de 2022. Además de la enfermera, también se encuentran acusados 10 ex funcionarios, tanto profesionales del Neonatal como del Ministerio de Salud, entre ellos el ex ministro provincial, Diego Cardozo.

En la etapa de los alegatos, este martes expondrán los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Después será el turno de los abogados querellantes y, por último, los defensores de los acusados, todo este último proceso se extenderá casi un mes.

"Llevo casi tres años en este contexto, detenida, lo digo y no lo puedo creer, por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué otra forma decirlo, me están acusando de algo que no hice, jamás se me hubiera pasado por la mente, jamás le hice daño a una persona, mucho menos a un bebé", dijo Agüero en su última declaración el 15 de abril tras finalizar las declaraciones de los últimos testigos.

En ese marco, el ex ministro de Salud en el Gobierno de Schiaretti, Diego Cardozo, habló por primera vez ante el tribunal el 16 de abril pasado y calificó como "ataques intencionales" a las muertes de bebés nacidos sanos. Dijo sentirse "arrepentido de no haber recibido oportunamente a las madres de las víctimas" y puntualizó que recién tomó conocimiento de las muertes el 7 de junio de 2022, tras los últimos casos fatales.

Recién a fines de mayo están previstas las llamadas “últimas palabras”. Comenzarán las madres de los bebés muertos y culminarán los 11 acusados. Finalmente, el 2 de junio el tribunal dará a conocer la sentencia.

El juicio

El proceso que podría marcar un precedente, busca determinar responsabilidad por la muerte de cinco recién nacidos como así también por la tentativa de homicidio de otros ochos bebés, ocurridas en un hospital público de Córdoba.

El juicio oral y público, inició el lunes 6 de enero de este año y se lleva adelante en el edificio de Tribunales II, de la ciudad de Córdoba. El debate está a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación, integrada por los camaristas Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, con jurados populares.

La enfermera Brenda Agüero, integrante del Servicio de Obstetricia del hospital, está acusada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Asimismo, se le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal, aunque en grado de tentativa.

También se juzga a 10 ex funcionarios y profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia acusados por distintos delitos: omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público; y falsedad ideológica reiterada. Entre otros, están imputados la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Liliana Asís y el ex ministro de Salud de la Provincia, Diego Hernán Cardozo.

Los imputados

Brenda Agüero: enfermera que integraba el servicio de obstetricia del Neonatal, imputada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado (cinco hechos). Le atribuyen otros ocho casos con la misma calificación legal en grado de tentativa.

Liliana Asís: ex directora con prisión domiciliaria desde mayo de 2023. Había estado detenida en la cárcel de Bouwer desde febrero del mismo año. Está acusada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento por el hecho precedente.

Diego Cardozo: era ministro de Salud al momento de los hechos y renunció en agosto de 2022, días después de que se hiciera público el escándalo. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alicia Beatriz Ariza: enfermera profesional, ex jefa de enfermería. Imputada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

Pablo Miguel Carvajal: médico, ex secretario de Salud. Imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Julio Alejandro Tomás Escudero Salama: abogado, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. Imputado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Alejandro Gauto: abogado, ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud. Imputado por encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Marta Elena Gómez Flores: médica cirujana, con especialidad en Neonatología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.

María Alejandra Luján: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Adriana Luisa Moralez: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por falsedad ideológica, omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología. Imputada por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública.