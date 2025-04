Córdoba: entregaron más de 3000 computadoras a escuelas públicas

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el gobierno de Córdoba comunicó la entrega de 3.053 netbooks a 118 instituciones de los departamentos Colón, Río Primero, Río Segundo, Santa María y Calamuchita.

El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario. Se trata del programa Tecno Presente, que prevé la distribución de unas 40.000 computadoras en todo el territorio provincial, con una inversión de U$S 5.880.000.

Estas herramientas tecnológicas serán entregadas a escuelas públicas primarias, secundarias, técnicas, especiales y de modalidades jóvenes y adultos de toda la provincia. “Las ciudades o países que progresan lo hacen con educación. Sin educación en el mundo del conocimiento no hay progreso, y en consecuencia, no hay futuro. Por eso nosotros decidimos no parar. Este refuerzo que estamos haciendo es por el cambio en materia tecnológica”, expresó el gobernador Martín Llaryora.

A su vez, el mandatario provincial, agradeció y destacó la labor de directoras y docentes de las distintas instituciones educativas: “Gracias por abrir la escuela, por brindar oportunidades y por llevar esta reforma en un momento tan difícil. Les agradezco por animarnos a cambiar el sistema”.

En ese sentido, Llaryora, además, ratificó la decisión de la renovación de todos los gabinetes informáticos de los establecimientos educativos, y sostuvo que “con el programa Tecno Presente, en cada una de las escuelas y en cada una de las localidades, no habrá excusas para estudiar, ya que todos tendrán sus computadoras”.

El Gobierno de Córdoba, a través del ministerio de Educación, tiene previsto realizar operativos similares en todo el territorio provincial, instancias en las que además se llevarán a cabo capacitaciones para docentes sobre temáticas vinculadas a tecnologías en la educación.

En lo que va de 2025, ya se entregaron 11.051 netbooks a 330 instituciones de Córdoba Capital y el Departamento San Justo. Esta iniciativa impulsada por el Estado provincial prevé dotar de herramientas, capacitaciones, espacios de enseñanza y aprendizaje de nuevas tecnologías a docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades.

A su turno, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo: “Los recursos y la tecnología no hacen todo solos. Cada uno de nosotros, utilizando esos recursos de manera inteligente, sensible y responsable, vamos desarrollando actividad educativa. Para eso, tenemos que generar mejores secuencias didácticas, mejores formas de enseñar, porque ahí se encuentra la demanda y el requerimiento”.

Cabe recordar que en 2024 el Gobierno de Córdoba entregó 13.414 notebooks (U$S1.918.202), alcanzando a 913 instituciones educativas.

Acompañaron al Gobernador el secretario de Educación, Luis Franchi; el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Limia; Analía Álvarez, entre otras autoridades provinciales. También, el acto contó con la presencia de Analía Álvarez, directora de la escuela Primaria Víctor Mercante del Departamento Río Segundo; Viviana Baigorria, directora de la escuela primaria Presbítero José Gabriel Brochero del departamento Río Primero; Analía Salvucci, directora de la escuela primaria Juan Bautista Alberdi del departamento Santa María; Daniela Salguero, directora de la escuela Juan Manuel Albarenque, del departamento Calamuchita; y Lorena Damario, directora del IPEM N° 165 Presbítero José Bonoris perteneciente al departamento Colón.

Sobre Tecno Presente

El programa Tecno Presente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba materializa el compromiso de esta gestión con la integración de la tecnología digital en todo el Sistema Educativo Provincial.

Su desarrollo, ejecución e implementación está a cargo de la Dirección de Tecnología en la Educación de la Secretaría de Innovación Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Se trata de una política de Estado que acompaña la innovación y la inclusión de las tecnologías en la educación cordobesa, mediante proyectos y programas específicos que garantizan y promueven acciones efectivas.

En detalle, las líneas del programa son:

· Tecno Presente En el Aula: dotación de equipamiento tecnológico / didáctico y formación docente para potenciar aprendizajes mediante la tecnología en todos los campos y espacios curriculares del sistema educativo.

· Tecno Presente En Línea: Dotación de notebooks y dispositivo de acompañamiento para fortalecer el oficio de estudiantes de Educación Superior y potenciar las instancias de práctica docente mediadas por tecnología.

· Espacio Tecno Presente: Creación de espacios físicos dotados de infraestructura tecnológica que permitan realizar diferentes tipos de acciones de divulgación, formación, experimentación y reflexión con tecnologías digitales y computacionales.

· Canal Tecno Presente: Creación de un canal de contenidos audiovisuales destinado a mostrar, analizar y reflexionar sobre la realidad y lo emergente en el sistema educativo provincial como así también otras temáticas de interés de la comunidad educativa.

· Tecno Presente Infraestructura y Conectividad: Línea de acción que tiene como objetivo relevar, sostener y potenciar la infraestructura tecnológica y la conectividad a Internet en el sistema educativo provincial.

Transformando la educación: la palabra de las docentes

Reafirmando el proceso de federalización educativa mediante la tecnología en las escuelas de Córdoba, el ministro Horacio Ferreyra ratificó la decisión de actualizar todos los gabinetes informáticos de la provincia. “Seguimos concretando objetivos a lo largo y ancho del territorio provincial, asumiendo el compromiso de proveerles mejores herramientas tecnológicas a todos los alumnos”, reafirmó el responsable de la cartera educativa.

En ese sentido, docentes de los respectivos departamentos provinciales que recibieron una nueva tanda de netbooks, destacaron la importancia del programa Tecno Presente.

Karina Zucarías, docente de la escuela Leopoldo Lugones de Villa Lollano de Estación Juárez Celman, expresó su felicidad por contar con computadoras en su establecimiento. “Trabajar con lo que te propone el

mundo contemporáneo, en un contexto vulnerable, convierte a estas herramientas en una oportunidad para los chicos y sus familias”, dijo.

“Incluir la computación en términos generales, conocer lo que hay dentro de una máquina, saber de programación y demás, es una herramienta clave para un pensamiento, una formación crítica, y de los estudiantes de acá a futuro”, sostuvo Jeremías Camino, profesor de la escuela del Almirante Brown de Villa del Dique, en Calamuchita. El docente, además, destacó la oportunidad brindada de ampliar la cantidad de dispositivos para alcanzar a más alumnos.

“Estamos convencidos de que la escuela puede cambiar historias. Así que esto es fundamental para que nosotros podamos concretar ese sueño”, expresó Rosana, docente de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de La Cruz, localidad de 1800 habitantes, perteneciente al departamento Calamuchita.