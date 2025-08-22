Alta Gracia: concluyó la temporada de poda de árboles

(SN; Alta Gracia) La Municipalidad de Alta Gracia comunicó que el pasado 15 de agosto finalizó oficialmente la temporada de poda de árboles en la ciudad. La medida se realiza únicamente durante otoño e invierno, cuando los ejemplares se encuentran en reposo y pueden recuperarse más fácilmente.

Según explicó la comuna, podar los árboles fuera de este período, con la llegada de la primavera y la activación de su ciclo de crecimiento, podría debilitarlos, afectar la brotación o dejarlos más expuestos a plagas y enfermedades.

De esta manera, concentrando las tareas en los meses fríos, se busca cuidar la salud del arbolado urbano y mantener una ciudad más verde y saludable.

El Gobierno local solicita a los vecinos respetar la época de poda para evitar sanciones. En casos de ejemplares que representen riesgo por caída de ramas o del árbol completo, se debe contactar a Atención al Vecino al (03547) 429303 o al 3547 541796, de lunes a viernes de 7 a 14 y de 17 a 19 horas, para coordinar la intervención correspondiente.