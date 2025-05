(SN; con información de La Nueva Mañana) Este viernes anunciaron la postergación del veredicto final en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, causa que tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Aguero junto al ex ministro de Salud, Diego Cardozo, la ex directora de la entidad, Liliana Asís, y otros ocho ex funcionarios.

El veredicto estaba previsto para el 2 de junio, pero será el próximo 18/6. La Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, integrada por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y el jurado popular son quienes determinarán las penas. Asimismo, los fiscales son Mercedes Ballestrini y Sergio Ruiz Moreno, informó La Nueva Mañana.

El juicio oral y público investiga cinco muertes y ocho presuntas lesiones que sucedieron en el hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba entre marzo y junio de 2022.

Días atrás, los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini dieron sus alegatos y pidieron las penas para los 11 acusados.

A continuación, el detalle de las penas solicitadas para los 11 acusados:

Brenda Agüero: prisión perpetua.

Diego Cardozo: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Liliana Asís: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Pablo Carvajal: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación.

Alejandro Gauto: tres años de prisión condicional y tres de inhabilitación especial.

Marta Elena Gómez: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Alejandro Escudero Salama: cuatro años de prisión y tres de inhabilitación.

Adriana Luisa Moralez: tres años de prisión condicional.

María Alejandra Luján: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.

Claudia Elizabeth Ringhelheim: un año de prisión, inhabilitación y el máximo de la multa.

Alicia Beatriz Ariza: un año de inhabilitación y el máximo de la multa.