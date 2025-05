Facundo Torres: “Subir las retenciones sería un golpe al corazón del campo”

(SN; Alta Gracia) Tal como lo manifestó en reiteradas ocasiones el gobernador Martín Llaryora, este jueves, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima, se refirió a las retenciones agrícolas como “un golpe al corazón del campo argentino”.

Con un mensaje en la red social X, el ex Intendente de Alta Gracia dijo: “Vamos a seguir levantando la voz para defender al interior productivo. Volver a subir las retenciones sería un golpe al corazón del campo argentino. Es una decisión equivocada que castiga a quienes todos los días generan trabajo, invierten y hacen crecer la economía real desde el interior”.

Torres Lima defendió a las gestiones del interior del país con una mirada crítica hacia el gobierno Nacional. “No puede ser que pidan que los municipios bajen tasas mientras suben retenciones y eliminan subsidios. Esa doble vara castiga al interior productivo”, dijo y agregó que los “intendentes necesitan herramientas para sostener obras y servicios. “Quitarles recursos, mientras se concentra la recaudación en Nación, es condenar al atraso a nuestras localidades”, remarcó.

El Presidente provisorio de la Unicameral insistió que desde Córdoba proponen al sector agrario como una “solución” y no como un “problema”. “Necesitamos un esquema tributario que acompañe, no que castigue. No se puede hablar de equilibrio fiscal mientras se retienen recursos que no se coparticipan y que pertenecen a quienes trabajan y producen en cada rincón del país”, manifestó.

Por último, Torres Lima expresó: “Vamos a seguir levantando la voz, en cada rincón y cada espacio que tengamos, porque defender al campo y a los municipios es defender a Córdoba y a todos los cordobeses”.