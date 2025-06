Sandro Gómez: “El Día del Cuarteto me conecta con mi historia, con Trulalá y con la gente”

(SN; Alta Gracia) Con una trayectoria que dejó huella en la historia del cuarteto cordobés, Sandro Gómez fue el elegido para tomar el lugar de Gary cuando inició su carrera solista. Desde entonces, su voz se convirtió en parte del legado musical que aún hoy emociona a distintas generaciones. En el Día del Cuarteto, dialogó con Marcelo Páez durante la emisión de Juntos a la Par, en la Siempre Radio, sobre su pasado, su presente y sus reflexiones sobre la evolución del género popular que representa con orgullo.

—Sandro, gracias por atendernos. Alta Gracia te ha recibido muchas veces, ¿cómo vivís esas visitas?

—Hola Marcelito, ¿cómo estás? El gusto es mío. Siempre que voy a Alta Gracia me reciben muy bien. Tenemos bailes espectaculares, la pasamos bárbaro. Ahora estoy yendo seguido al Central, el club de básquet, de la mano de Cristian Quiroga. La gente responde muy bien. Y yo siempre digo: soy un agradecido del público, porque gracias a ellos podemos seguir trabajando en la música, en el cuarteto, que no es poco.

—Hoy se celebra el Día del Cuarteto. ¿Qué te genera esta fecha?

—Es un día muy especial. Yo no soy mucho de aparecer en eventos, ni en televisión, ni de dar muchas notas, pero me gusta hablar con la gente del interior, que es la que siempre me acompañó. El 4 de junio es para recordar a los grandes, a los que hicieron del cuarteto una historia hermosa. Hoy el cuarteto está en todos lados, incluso en otros países. Pero yo me enfoco en mi época. Siempre agradezco a Trulalá y a Manolito Cánovas por haberme dado la oportunidad de transitar este camino. Me marcó para siempre.

—¿Fue la etapa más importante de tu carrera?

—Por lejos. Y sí, alguna vez dije que me arrepentí de haberme ido. Manolo me pidió que me quedara. Yo estaba muy agotado, venía con mucho trajín, muchos viajes. Y surgió una propuesta económica muy buena para armar Bandalá. Pero la parte más importante no se concretó. Fue una caída que me hicieron para dañar a Trulalá, y sin embargo, Trulalá siguió. Fue una experiencia, una de esas que te deja enseñanzas. Como si estuvieras jugando en Belgrano o Talleres y te llamaran del PSG. Era una gran oportunidad, pero no salió como esperábamos.

—¿Creés que fue un error entonces?

—Y… sí. Pero en este ambiente hay que moverse con pie de plomo. No es fácil. Me fui por algo, se dieron así las cosas. Después vino Bandalá, después el folklore… todo fue experiencia. Hoy sigo con la música en la sangre. Trabajo en varios formatos: unipersonal con pista, con músicos, o con la banda completa. Después de la pandemia empecé a usar pistas porque no se permitían músicos. Invertí, y ahí descubrí una nueva forma de seguir tocando.

—¿Cómo es tu presente profesional?

—Muy bueno. Mi esposa es mi representante, mi hijo más chico trabaja conmigo en sonido, el más grande ya es solista. Tenemos una empresa familiar. Estoy contento, recontento. Con salud, con trabajo, no puedo pedir más. Y siempre agradecido al cuarteto. Le puse una vela a la Virgen de Alta Gracia hace poquito. Soy devoto. Y también le prendí una vela a Manolo, porque hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Fue muy importante en mi vida.

—¿Cómo ves al cuarteto actual en comparación con tu época?

—Ha cambiado muchísimo. El público es otro. Los que me siguen son gente grande o hijos de seguidores. Pero la audiencia en general es distinta. Hay otra forma de moverse, otras orquestas, otro ritmo. No sé si es mejor o peor, pero es distinto. Hoy, las redes levantan a cualquier persona. Si hay un empresario con plata, en un año te la ponen en el primer lugar. Antes no era así. Tenías que ganártelo con trabajo y talento. Hoy, a muchos cantantes no les creo lo que cantan, no me transmiten nada. La voz es importante, pero si no va con el alma, no sirve.

—¿Se ganaba más dinero antes o ahora?

—Antes se ganaba bien. Me hice mi casa, tengo auto, tengo una vida tranquila. No soy millonario ni quiero serlo. Vivo al día, tengo que trabajar. Pero tengo obra social, mutual de SADAIC, que es excelente. Eso es importante cuando uno ya tiene 63 años. Hoy los artistas ganan fortunas. Me lo cuentan los colegas. Son todos millonarios, como los jugadores de fútbol. En mi época, ganabas bien, pero todo costaba más.

—¿Después de que el proyecto solista no funcionó, pensaste en volver a Trulalá? ¿Se lo propusiste a Manolo?

—No, nunca se lo propuse. Sí una vez le pedí una mano para comprar sonido, porque iba a lugares donde ya llevaba el equipo propio. Fui a la oficina, hablé con él y me ayudó. Esas cosas no se olvidan. Quiere decir que uno hizo las cosas bien. Fui un buen compañero, un buen empleado. Compartimos muchas cosas: asados, partidos de fútbol, le di el último adiós a su mamá… eso me llena de alegría.

—¿Qué te motiva a seguir cantando hoy?

—La gente. En las fiestas privadas me presentan a matrimonios que se conocieron con mis canciones. Me traen a sus hijos y me dicen que se criaron escuchándome. Eso no tiene precio. Sigo cantando para ellos. Ya no me interesa subir más, sino mantenerme, vivir de esto, y cuidar a mi familia. Eso es todo.

Sandro Gómez, con humildad, con historia y con una voz que sigue resonando en los corazones cuarteteros, nos recuerda que el Día del Cuarteto es también el día de quienes, como él, dieron su vida al escenario.