(SN; Alta Gracia) El legislador provincial Leonardo Limia, referente de Hacemos Unidos por Córdoba, dialogó con Siempre Radio sobre la gira que viene realizando junto al exgobernador Juan Schiaretti en el marco del armado nacional de Hacemos por Argentina. Limia participó recientemente de una disertación en la Universidad de Morón, en Buenos Aires, y destacó la necesidad de “construir una alternativa federal que rompa con la lógica de la grieta”.

“El objetivo es trasladar el modelo de gestión de Córdoba al resto del país”, afirmó Limia. En ese sentido, señaló que el exgobernador Schiaretti continúa exponiendo sus propuestas centradas en el federalismo, la producción, el trabajo y el desarrollo de las economías regionales. “Queremos un país normal, como dice Juan. Un país que incluya a todos, sin antagonismos ni extremos”, remarcó.

Durante su paso por Buenos Aires, el legislador destacó el encuentro con dirigentes políticos, sociales y universitarios en Morón. “Fue muy valioso ver tanta juventud participando, y también contar con referentes como Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo. Incluso se mencionó un posible acercamiento con Facundo Manes, alguien con una mirada sensata sobre el país”, detalló.

En relación con la actual gestión nacional, Limia fue crítico: “Milei llegó a la presidencia como consecuencia del fracaso del kirchnerismo. No hubiese sido posible sin los errores de los últimos gobiernos nacionales”. No obstante, advirtió que el camino no puede ser el ajuste a cualquier costo: “Nosotros en Córdoba logramos superávit fiscal durante 20 años sin destruir la estructura social. No se trata de cortar por cortar”.

Consultado sobre el desafío de instalar a Schiaretti a nivel nacional, el legislador expresó que la clave es “escuchar, hablar y construir desde el territorio”. Y concluyó: “Esto no se hace por redes sociales ni con insultos. Hay que reconstruir la política desde el diálogo, sin unitarios ni centralismo porteño. La Argentina que viene necesita consensos reales”.