Alta Gracia: convenio para digitalizar trámites de obras privadas

(SN; Alta Gracia) El intendente Marcos Torres firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Córdoba para implementar la Aplicación de Trámites Municipales (ATM), una herramienta que permitirá gestionar de manera digital los procedimientos vinculados a obras privadas.

El acuerdo fue rubricado junto al presidente del Colegio, Martín Giardina, y contó con la presencia de secretarios y directores municipales, además de autoridades de la Regional Nº3 de la institución.

La ATM permitirá que arquitectos, ingenieros, técnicos y maestros mayores de obra puedan realizar de forma remota gestiones como permisos de edificación, presentación de planos y finales de obra. Según lo informado, el sistema reducirá la necesidad de trámites presenciales y disminuirá el uso de papel.

Desde el municipio destacaron que esta medida se enmarca en la modernización administrativa y busca facilitar el trabajo de los profesionales de la construcción, a la vez que optimiza tiempos y recursos.