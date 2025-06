(SN; con información de Cba24N) Este martes, la Legislatura de Córdoba aprobó una declaración en respaldo al financiamiento de las universidades públicas y el acompañamiento a los proyectos de ley que se debaten en el Congreso Nacional.

La votación en el recinto legislativo de Córdoba terminó con 59 votos a favor y tres abstenciones. En el trascurso de la sesión hubo momentos de cruces entre el oficialismo y la oposición en torno a la discusión entre el gobierno provincial y el nacional, informó Cba24N.

Vale decir que antes de comenzar la sesión, los presidentes de los bloques legislativos recibieron a rectores de las universidades nacionales.

"No puede haber educación universitaria si no tenemos educación en casa. En Córdoba tenemos la ley 9070 que obliga al gobierno a dedicar el 35% del presupuesto a la educación. En Córdoba no sucede, el año pasado se ejecuto el 23,8%", dijo el legislador del Frente Cívico Walter Nostrala.

Desde el oficialismo, el legislador Miguel Siciliano respondió: "No quieren hablar de la educación nacional, tienen miedo de que (Javier) Milei se les enoje, se mueren por estar en las listas, van y compran pelucas a lo loco y acá no entienden que no se trata de estar ni a favor ni en contra del presidente Milei".

Por otra parte la legisladora de MST, Luciana Echevarría, aseguró: "Nuestra histórica universidad es motivo de orgullo de los cordobeses y cordobesas, sabemos muy bien como se la defiende y transforma porque eso nos enseñaron los reformistas del 18, no se transa, no se rosquea, se apela a la más amplia democracia, no se pide, se exige"

La semana pasada el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó junto con sectores gremiales un nuevo proyecto de financiamiento universitario que se discute en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

El eje del proyecto plantea un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta llegar al 1,5% del PBI para 2031. La propuesta también solicita que se garanticen los fondos para los gastos de funcionamiento y que sean ajustados de acuerdo a las variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informados por el INDEC.

El año pasado el proyecto de financiamiento universitario que sancionó el Congreso de la Nación fue una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei.