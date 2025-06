González Olguín: "la condena a CFK es un golpe muy fuerte a la institucionalidad argentina"

(SN; Alta Gracia) El economista y docente universitario Eduardo González Olguín se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. En diálogo con Marcelo Paez en Siempre Radio, sostuvo que la decisión del máximo tribunal “constituye un golpe muy fuerte a la institucionalidad argentina” y alertó sobre sus consecuencias económicas.

“Es un fallo que sale con una velocidad inusitada para lo que es la Corte Suprema. Otras causas llevan años y años sin resolución. Este fallo, en cambio, fue exprés. Eso, en un contexto como el que vive la Argentina hoy, no puede dejar de leerse como una señal política”, afirmó Olguín.

El economista consideró que el momento elegido para emitir el fallo “es particularmente grave”, dado que el país atraviesa una crisis económica y social profunda, con un gobierno que “mantiene una estrategia de confrontación permanente con el Congreso, con las provincias, con los sindicatos y con buena parte del sistema político”. En ese escenario, advirtió que “la Corte, al meterse de lleno en una disputa que tiene claros ribetes políticos, asume un protagonismo que no le corresponde y deteriora aún más la credibilidad institucional”.

González Olguín fue categórico al señalar que la judicialización de la política tiene efectos concretos sobre la economía. “Un país donde los jueces persiguen dirigentes según el clima político no puede ofrecer garantías a quienes quieren invertir. Hay sectores económicos que necesitan previsibilidad, y eso incluye también la estabilidad institucional y la confianza en la independencia de los poderes”, sostuvo. Y agregó: “Este fallo afecta la inversión y la gobernabilidad, porque si la Justicia deja de ser imparcial, se convierte en un actor político más, con poder pero sin responsabilidad democrática”.

Consultado sobre el impacto a mediano plazo, el economista afirmó que este tipo de decisiones “rompen las reglas del juego de la democracia y generan un clima enrarecido que espanta a cualquier intento de planificación a futuro. Hoy nadie sabe quién tiene el poder en Argentina: el presidente, el Congreso o la Corte. Eso es muy preocupante”.

También se refirió a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y al tratamiento mediático del caso. “A esta altura, no importa si uno está de acuerdo o no con su gestión. Lo que se discute es si tuvo o no derecho a un juicio justo. Y todo indica que ese derecho fue vulnerado”, señaló.

Olguín remarcó que la decisión de la Corte “no cierra una etapa, sino que abre un nuevo frente de conflicto en una Argentina que ya está saturada de tensiones”. Y concluyó: “Este fallo no resuelve nada, sólo suma ruido. Y en términos económicos, el ruido institucional es sinónimo de estancamiento”.



Desde una mirada económica, González Olguín recordó a los premios Nobel Douglas North y Daron Acemoglu, quienes demostraron la relación directa entre institucionalidad y desarrollo económico. “La Corte actuando como un actor político en lugar de jurídico genera desconfianza. Y sin confianza no hay inversión”, sostuvo.

El economista destacó el contexto actual de fragmentación social y falta de consensos como un obstáculo adicional para la gobernabilidad. “Una sociedad dividida 50 y 50, enfrentada, impide acuerdos básicos. Y sin gobernabilidad, no hay desarrollo posible”, indicó.

Finalmente, González Olguín advirtió sobre el impacto internacional del fallo y mencionó las críticas de líderes como Lula da Silva, Gabriel Boric y Claudia Sheinbaum. “Ya hay presentaciones ante organismos internacionales. Esto puede escalar”, concluyó.