EE.UU.: "No Kings", las masivas movilizaciones contra Trump

(Washington, EE.UU: ; SN) Miles de estadounidenses se movilizaron este sábado en las principales ciudades del país, incluyendo Los Ángeles, Dallas, Miami, Filadelfia y Denver, en una jornada de protesta bautizada como "No Kings Day". La manifestación, que coincidió con el desfile militar impulsado por el presidente Donald Trump para celebrar el 250º aniversario del Ejército de EE. UU., el Día de la Bandera y su 79º cumpleaños, tuvo como objetivo expresar el rechazo a sus políticas migratorias y lo que los organizadores califican de "acciones autoritarias".

La convocatoria, impulsada por el Movimiento 50501, una red de ciudadanos comunes que defienden la democracia y se oponen a las decisiones del gobierno de Trump, buscó ser la mayor jornada de protesta desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. El nombre "50501" simboliza "50 estados, 50 protestas, un solo movimiento", reflejando la amplitud y coordinación de la iniciativa.

Los organizadores de "No Kings Day" argumentaron que el presidente Trump está actuando como un monarca desde su retorno al poder. Consideran que el hecho de aprovechar el desfile militar para celebrar su cumpleaños es un signo de autoritarismo, comparando su estilo de gobierno con el de naciones como Rusia, China y Corea del Norte. "Trump está actuando como un rey", señalaron los convocantes, resaltando la preocupación por lo que perciben como una concentración de poder y un desprecio por los principios democráticos.

Mientras el presidente Trump exhibía tanques y aviones de combate en Washington D. C. en un despliegue de fuerza, los manifestantes tomaron las calles para hacer oír su voz. Las protestas se centraron no solo en las políticas migratorias de la administración Trump, que han generado controversia y rechazo en amplios sectores de la sociedad, sino también en la percepción de un creciente autoritarismo en su forma de gobernar. El nombre "No Kings" hace una referencia directa a esta preocupación por un estilo de gobierno que, según sus impulsores, se aleja de los valores democráticos estadounidenses.