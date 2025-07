(SN; Buenos Aires) Sin acto oficial ni presencia en Tucumán, el presidente Javier Milei conmemoró el 209° aniversario del Día de la Independencia con un agasajo en Casa Rosada. El mandatario suspendió su viaje a la provincia norteña por “razones climáticas” y encabezó en el Salón Héroes de Malvinas una celebración por el cierre de organismos públicos en el marco del vencimiento de las facultades delegadas.

“Era una cuestión de riesgo enorme. La recomendación era que bajo ningún punto de vista me hicieran viajar”, explicó Milei en declaraciones a El Observador. Según dijo, permaneció en Olivos hasta último momento evaluando la situación: “Estaba todo cubierto por niebla, no se veía a un metro. Las condiciones para volver no estaban garantizadas”.

Consultado por las críticas que generó su ausencia, respondió: “Las especulaciones me tienen sin cuidado. Si pretenden que para evitar una crítica me suba a un avión y corra riesgo de vida, sería bastante imprudente”.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el jefe de Estado reunió a más de 200 invitados en un ágape con comida, bebida y discurso desde el atril. El motivo: celebrar el desmantelamiento de más de 70 organismos públicos y fondos fiduciarios, en lo que se presenta como uno de los principales logros del Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado.

“Podemos decir, tarea cumplida”, publicó el ministro Federico Sturzenegger en la red X. Entre las entidades eliminadas se encuentran el Instituto Nacional del Cáncer, el INADI, el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, la CNRT, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas. También se disolvieron fondos fiduciarios como el PROGRESAR, el FONDEP, el FISU y el FONDAGRO, entre otros.

Además, se avanzó en la fusión de organismos, la privatización de empresas estatales y la desregulación de múltiples sectores. Entre las medidas se destacan la autorización para privatizar Intercargo, Corredores Viales y Energía Argentina S.A.; la transformación del Banco Nación en sociedad anónima y la reorganización de Yacimiento Carbonífero Río Turbio con el mismo fin.

Durante el acto, Milei agradeció al equipo que llevó adelante el proceso, incluidos funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que comanda María Ibarzabal Murphy. La celebración también sirvió como gesto de respaldo al rol de Sturzenegger, en momentos en que aún no se ha definido la continuidad institucional del área que lidera, tras la caducidad de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso.

Por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni había informado que el Presidente no participaría de la tradicional vigilia ni del acto oficial por “condiciones climáticas adversas”. Sin embargo, fuentes políticas vinculadas a la organización del evento señalaron que el escaso respaldo de los gobernadores y la tensión por los fondos coparticipables también influyeron en la decisión.