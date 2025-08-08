Tiempo en Alta Gracia: un viernes despejado, pero helado

Tiempo en Alta Gracia: un jueves gris y ventoso
El día arrancó fresco y con el cielo cubierto. No se esperan lluvias, pero las ráfagas de viento harán que el frío se sienta con más fuerza.
(SN; Alta Gracia) El viernes llega con cielo despejado y un sol que se muestra radiante, aunque la temperatura invita más al abrigo que a la manga corta. La mínima de la jornada se ubicó en 7 °C y la máxima apenas rozará los 14 °C. El viento, suave, acompaña sin complicaciones y no hay chances de lluvia.
El fin de semana promete un leve repunte: para mañana sábado se espera una máxima de 16 °C, y el domingo, el termómetro podría trepar hasta los 20 °C. Ideal para planificar actividades al aire libre, pero sin olvidar la campera.
La intendenta Natalia Contini anunció con orgullo la instalación de cartelería “inclusiva” en una plaza de Anisacate, pero colocó la simbología de Estados Unidos en lugar de la que se usa en Argentina.
En el marco de un convenio con el Ministerio de Salud de Córdoba, la Cooperativa de Anisacate inició la entrega de elementos esenciales para mejorar el acceso a la salud en el Valle de Paravachasca.
Arranca una semana ventosa y fresca en Alta Gracia, este lunes habrá ráfagas de hasta 50 km/h y la temperatura oscilará entre 4°C y 19°C. Frío en aumento desde mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó otra jornada mayoritariamente nublada y con temperatura agradable para este domingo.
Se trata de la institución provincial que reúne a municipios y comunas para la elaboración de proyectos de manera mancomunada.
El exintendente de Alta Gracia y actual presidente alterno de la Legislatura ocuprá también la jefatura alterna partidaria, tras el traspaso de Schiaretti a Llaryora.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
La municipalidad anunció gestiones y acuerdos hacia un plan de ordenamiento con acompañamiento estatal y enfoque social, para resolver el conflicto en la ex cantera y reserva natural.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.