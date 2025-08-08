Tiempo en Alta Gracia: un viernes despejado, pero helado

(SN; Alta Gracia) El viernes llega con cielo despejado y un sol que se muestra radiante, aunque la temperatura invita más al abrigo que a la manga corta. La mínima de la jornada se ubicó en 7 °C y la máxima apenas rozará los 14 °C. El viento, suave, acompaña sin complicaciones y no hay chances de lluvia.

El fin de semana promete un leve repunte: para mañana sábado se espera una máxima de 16 °C, y el domingo, el termómetro podría trepar hasta los 20 °C. Ideal para planificar actividades al aire libre, pero sin olvidar la campera.