Tiempo en Alta Gracia: calorcito fuera de temporada, ¿hasta cuándo?

(SN; Alta Gracia) Este lunes 11 de agosto amaneció con cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia y temperaturas que se moverán entre los 5 y 22 grados, en una jornada más propia de primavera que de invierno. Los vientos soplarán del sector sur, con intensidades de 7 a 12 km/h.

Para el martes se prevé un cambio de condiciones: el cielo estará mayormente nublado, con mínima de 10° y máxima de 21°, y vientos leves del noreste.

El miércoles llegará con un descenso pronunciado en la temperatura: mínima de 5° y máxima de 15°, con ráfagas del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El resto de la semana mantendrá temperaturas frescas, con mínimas entre 6° y 7°, y máximas de 15° a 19°, predominando los días parcialmente nublados y sin probabilidades de precipitaciones.