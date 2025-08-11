Tiempo en Alta Gracia: calorcito fuera de temporada, ¿hasta cuándo?

Tiempo en Alta Gracia: un viernes despejado, pero helado
El sol brilla sobre Alta Gracia, pero el frío sigue firme: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C para este viernes sin lluvias y con vientos suaves.
Alta Gracia vive un lunes soleado con máxima de 22° y sin lluvias, pero el resto de la semana traerá un marcado descenso de temperatura y ráfagas intensas.Sociedad11 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este lunes 11 de agosto amaneció con cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvia y temperaturas que se moverán entre los 5 y 22 grados, en una jornada más propia de primavera que de invierno. Los vientos soplarán del sector sur, con intensidades de 7 a 12 km/h.
Para el martes se prevé un cambio de condiciones: el cielo estará mayormente nublado, con mínima de 10° y máxima de 21°, y vientos leves del noreste.
El miércoles llegará con un descenso pronunciado en la temperatura: mínima de 5° y máxima de 15°, con ráfagas del sur que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
El resto de la semana mantendrá temperaturas frescas, con mínimas entre 6° y 7°, y máximas de 15° a 19°, predominando los días parcialmente nublados y sin probabilidades de precipitaciones.
El día arrancó fresco y con el cielo cubierto. No se esperan lluvias, pero las ráfagas de viento harán que el frío se sienta con más fuerza.
La intendenta Natalia Contini anunció con orgullo la instalación de cartelería “inclusiva” en una plaza de Anisacate, pero colocó la simbología de Estados Unidos en lugar de la que se usa en Argentina.
En el marco de un convenio con el Ministerio de Salud de Córdoba, la Cooperativa de Anisacate inició la entrega de elementos esenciales para mejorar el acceso a la salud en el Valle de Paravachasca.
Arranca una semana ventosa y fresca en Alta Gracia, este lunes habrá ráfagas de hasta 50 km/h y la temperatura oscilará entre 4°C y 19°C. Frío en aumento desde mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó otra jornada mayoritariamente nublada y con temperatura agradable para este domingo.
Héctor Villagra, jefe de la Departamental Santa María, brindó detalles del operativo que permitió atrapar a los presuntos asesinos del vecino octogenario. Los detenidos son jóvenes de Alta Gracia con frondosos antecedentes.
El hecho ocurrió esta mañana en barrio Cámara. Un motociclista fue trasladado a una clínica tras colisionar con un remis en una esquina del sector.
La municipalidad anunció gestiones y acuerdos hacia un plan de ordenamiento con acompañamiento estatal y enfoque social, para resolver el conflicto en la ex cantera y reserva natural.
El accidente ocurrió pasado el mediodía del miércoles entre un automóvil y una motocicleta.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.