Santa María: la Provincia entregó nuevos móviles para la Departamental

(SN; Alta Gracia) Este jueves se realizó el acto de entrega de camionetas y motocicletas para la Policía Departamental. Además, desde el Gobierno provincial anunciaron la creación del Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (S.E.O.M).

En este encuentro, Santa María recibió seis Nissan Frontier 0 km y otras seis Kawasaki 300 cc, móviles destinados a reforzar el patrullaje. Sobre la creación del SEOM, la vicegobernadora Myrian Prunotto destacó que será “una herramienta más que va a tener nuestra Fuerza de Seguridad".

Desde la Departamental remarcaron que estos vehículos garantizan una capacidad de respuesta equitativa y coordinada para todos los municipios. Estos nuevos móviles fueron anunciados para la Ciudad de Alta Gracia, Malagueño, Localidades como Despeñaderos, Villa La Bolsa, Potrero de Garay y Anisacate, lo que permitirá intensificar el patrullaje preventivo en toda la región.

Del acto participó la vicegobernadora Prunotto, el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima, quienes estuvieron acompañados por el subjefe de Policía y director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, el subdirector general Sergio Romera, el jefe de la Departamental Santa María Héctor Villagra, la subdirectora Cecilia Farias, junto a oficiales superiores, oficiales jefes, autoridades municipales, intendentes y jefes comunales del departamento Santa María.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.