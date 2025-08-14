Alaska: Putin y Trump protagonizarán una cumbre para "lograr la paz en Ucrania"

(SN; con información de NA) La cumbre de los presidentes de los Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin respectivamente, comenzará a las 11:30 hora local (19:30 GMT) en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage en Alaska, informaron medios internacionales.

Así lo informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov en Moscú, donde Putin se expresó con elogios hacia los esfuerzos de los Estados Unidos por el éxito de las negociaciones para detener la guerra en Ucrania, que será el tema principal, subrayaron medios como Actualidad RT y el sitio dw.

“En cuanto a la agenda de la cumbre, es evidente que el temacentral será la solución de la crisis en Ucrania”, señaló Ushakov, citado por el primero de esos medios. Los mandatarios, añadió, debatirán también otros temasrelacionados con la paz y la seguridad global, así como asuntosregionales e internacionales.

Además, indicó que se espera un intercambio de opiniones sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, en particular en el área del comercio. “El potencial de la colaboración ruso-estadounidense es enorme ylamentablemente hasta el momento no se ha aprovechado”, enfatizó.

Las partes celebrarán primero una reunión cara a cara y luego otracon la participación de las delegaciones. Está previsto que cinco miembros de cada comitiva asistan a las conversaciones.

La delegación rusa está formada por el canciller, Serguéi Lavrov; el asesor presidencial de política exterior, Yuri Ushakov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el titular de Finanzas, Antón Siluánov; el representante especial del mandatario ruso para la inversión yla cooperación económica con socios extranjeros, Kiril Dmítriev.

Ushakov indicó que la composición de la delegación estadounidensetambién se conoce, pero sugirió esperar que la anuncie la Casa Blanca.

Antes del inicio de la reunión, los presidentes pronunciarán undiscurso y a posteriori, los mandatarios ofrecerán una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, Ushakov rehusó hacer conjeturas sobre la duración del encuentro Putin-Trump.

“Dependerá de cómo evolucione la discusión (…) Os dije cuándoempezarán las conversaciones; dependerá de los presidentes, enprimer lugar, cuándo finalicen”, respondió a los periodistas.

Putin alabó los “enérgicos y sinceros” esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, según difundió más tarde este jueves el sitio dw.

“Estados Unidos realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis” en Ucrania , expresó Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

Putin subrayó que dichos esfuerzos también están dirigidos a “a alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes implicadas en este conflicto”.

“Y para crear las condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países y en Europa y el mundo, en conjunto, si en la próxima etapa logramos un acuerdo en materia de control sobre armamento estratégico ofensivo”, añadió, en alusión al último tratado de desarme nuclear entre Rusia y los Estados Unidos , el Start III, que expira en 2026.

Putin subrayó que la reunión con los más altos funcionarios del país fue para informarles sobre “cómo va el proceso negociador sobre la crisis ucraniana y cómo van las negociaciones bilaterales con la delegación ucraniana”.