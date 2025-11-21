Alta Gracia: inician obras de ampliación de "Merceditas de San Martín"

Alta Gracia: avanzan las obras del servicio de agua en Villa Camiares
Se trata de la segunda etapa de esta obra que consiste en instalación de más de 1000 metros de cañería para mejorar la calidad del servicio en el sector.
El proyecto contempla la ampliación de una de las salas del jardín de infantes, con 68,45 m2 cubiertos, lo que permitirá aumentar la capacidad de ingreso de estudiantes ante el crecimiento de la matrícula.
(Prensa Alta Gracia).- El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que ya están en marcha las obras de mejoras y ampliación en el Jardín de Infantes Merceditas de San Martín.
El proyecto contempla la ampliación de una de las salas del establecimiento, con 68,45 m2 cubiertos, lo que permitirá aumentar la capacidad de ingreso de estudiantes ante el crecimiento de la matrícula que la institución viene experimentando.
La obra comprende además, una galería de vinculación que tendrá 29,92m2 semicubiertos. El nuevo espacio se construirá en el patio trasero del jardín, en el sector donde se encontraba una estructura de chapa en desuso. El sistema de construcción es tradicional, con cubierta metálica inclinada, carpinterías de aluminio, piso granítico, cielorraso de Durlock y pintura al látex de primera calidad.
También se incorporó un núcleo de baños adaptado a las infancias, adecuado a las necesidades de las y los pequeños estudiantes.
Esta obra se suma a tareas en ejecución que prontamente serán finalizadas en las escuelas Comandante Espora y Santiago de Liniers; y que buscan seguir mejorando las condiciones edilicias de distintas instituciones educativas de la ciudad en un esfuerzo mancomunado entre el municipio y el Gobierno de Córdoba.
Se trata de una nueva propuesta articulada de manera conjunta entre el municipio y el Centro de Comercio, similar a la “Noche de los helados” y la “Noche de las pizzas 2x1”.
Abrió el período de registro de aspirantes para carreras terciarias que se dictan en la ciudad.
En total, el municipio informó que se completaron unos 5.000 metros cuadrados de hormigón, en el marco del plan permanente de mejoras, que tiene como objetivo la optimización de las condiciones de tránsito y seguridad vial.
Actos por el 79.º aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 55.º del museo, teatro de sombras, conciertos y actividades en museos; entrada libre y gratuita.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
La Justicia ordenó 25 allanamientos en Córdoba, Carlos Paz y Alta Gracia, donde detuvo a 17 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con autos y motos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo desató el escándalo por retener comida en galpones la cual era destinada a comedores populares, sino que se comprobó el funcionamiento de un desarmadero de vehículos en Villa Martelli.
El festival gastronómico y cervecero se realiza el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque del Sierras Hotel. La quinta edición creció en su programación artística.
Wall Street Retira Mega-Crédito a Milei: Bancos frenan el préstamo de $20.000M por falta de garantías. Mercado reacciona con desplome y suba del Riesgo País.
El hecho se registró en la “Parrilla el Gringo”, de barrio Parque Casino, donde una pareja ingresó con elementos cortantes y sin autorización, y luego dos individuos agredieron a los uniformados.