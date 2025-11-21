Alta Gracia: inician obras de ampliación de "Merceditas de San Martín"

(Prensa Alta Gracia).- El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que ya están en marcha las obras de mejoras y ampliación en el Jardín de Infantes Merceditas de San Martín.

El proyecto contempla la ampliación de una de las salas del establecimiento, con 68,45 m2 cubiertos, lo que permitirá aumentar la capacidad de ingreso de estudiantes ante el crecimiento de la matrícula que la institución viene experimentando.

La obra comprende además, una galería de vinculación que tendrá 29,92m2 semicubiertos. El nuevo espacio se construirá en el patio trasero del jardín, en el sector donde se encontraba una estructura de chapa en desuso. El sistema de construcción es tradicional, con cubierta metálica inclinada, carpinterías de aluminio, piso granítico, cielorraso de Durlock y pintura al látex de primera calidad.

También se incorporó un núcleo de baños adaptado a las infancias, adecuado a las necesidades de las y los pequeños estudiantes.

Esta obra se suma a tareas en ejecución que prontamente serán finalizadas en las escuelas Comandante Espora y Santiago de Liniers; y que buscan seguir mejorando las condiciones edilicias de distintas instituciones educativas de la ciudad en un esfuerzo mancomunado entre el municipio y el Gobierno de Córdoba.