Alta Gracia: se cumplieron 157 años del fallecimiento de Manuel Solares

Alta Gracia: la sargento González y su intervención clave que salvó la vida de un bebé
El padre de un bebé llamó al 911 por una urgencia de salud con su bebé y la sargento le brindó instrucciones claves que permitieron la recuperación del niño.
Autoridades locales junto a estudiantes y representantes de instituciones rindieron homenaje a una de las personalidades que marcó a la educación en Alta Gracia.Locales25 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este lunes, el Gobierno local encabezó el acto homenaje en un nuevo aniversario por el fallecimiento de Manuel Solares.
El acto por los 157 años del paso a la inmortalidad de Solares contó con la presencia de autoridades municipales, como así también de estudiantes y representantes de diferentes instituciones locales. En su discurso, el intendente Marcos Torres Lima subrayó el compromiso de Manuel Solares con la educación y el bien común, y expresó: “En tiempos donde muchas veces reina el ‘sálvese quien pueda’, donde se ponen en duda o directamente se atacan los proyectos colectivos, la colaboración… Es más importante que nunca rescatar las enseñanzas de personalidades como la de Solares, que nos han demostrado con hechos concretos que el trabajo comprometido, de la mano de la empatía y la búsqueda del bien común, son los auténticos cimientos sobre los que nuestras ciudades nacen y crecen, junto a todos sus vecinos y vecinas.”
Luego de entonar el Himno Nacional, estudiantes y la directora de la Escuela Manuel Solares, Silvia Guerrero, hicieron entrega de una corona conmemorativa al pie del monumento a Solares, para luego dar paso a un minuto de silencio en homenaje al destacado patriarca e invitar a una serie de actividades artísticas y educativas organizadas por la escuela.
“Manuel Solares es uno de los nombres fundamentales en la historia de Alta Gracia, no solo por su permanente labor educativa —pionera al permitir que los hijos e incluso las hijas de los peones de la estancia accedieran a la educación en épocas en las que ese derecho era un privilegio para unos pocos—, sino también por la donación que realizara de las tierras a su cargo en beneficio de los habitantes de entonces, dejando instrucciones para la conformación de una villa que, con el paso del tiempo, se convirtió en la ciudad que hoy amamos y conocemos”, reza el comunicado del Gobierno.
Vecinos, instituciones y personas con discapacidad se movilizan hoy al mediodía para rechazar el veto presidencial y defender derechos conquistados.
La cooperativa recibió financiamiento para capacitar a 15 jóvenes con discapacidad en producción hidropónica.
Decenas de vecinos se manifiestan en Plaza Solares en rechazo al veto del presidente Javier Milei, que significa un retroceso y pérdida de derechos para la ciudadanía.
Este martes a las 19 en Plaza Solares, instituciones del sector discapacidad convocan a una vigilia con velas, en vísperas del tratamiento en Diputados del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Fueron cuatro días de competencia en el circuito de BMX de la localidad, que fue puesto a punto para recibir este evento deportivo internacional.
"El Mago" inmortalizado. La Legislatura nombró "Rotonda Oreste Berta" al acceso de Alta Gracia, en homenaje a su huella en el automovilismo.
El municipio de Alta Gracia simplifica los trámites para obras privadas, facilitando a arquitectos e ingenieros la gestión digital de permisos y planos.
El lunes arranca con sol pleno en Alta Gracia: máxima de 24 °C, mínima de 7 °C y un cielo despejado que invita a aprovechar la jornada al aire libre.
Provincias Unidas de Santa María prepara su foto de campaña: Basualdo, Torres Lima y dos jefes comunales del PRO que se suman al oficialismo.
Se trata del nuevo operativo de prevención en el marco del programa “CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional”, y que contará con la labor municipal y de la Policía.