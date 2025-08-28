Alta Gracia: 23 vehículos secuestrados en operativos de tránsito

(SN; Alta Gracia) El miércoles 27 de agosto, inspectores municipales de Tránsito y de Ambiente, dependientes de la Secretaría General y de Recursos Humanos, llevaron a cabo un operativo de control vehicular en la zona del Parque Sierras Hotel, sobre calles Vélez Sarsfield, General Paz, Pellegrini y Achával Rodríguez.

Como resultado del operativo, se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 23 vehículos que no cumplían con las condiciones requeridas para circular.

Desde el Gobierno de la ciudad se informó que estos operativos continuarán de manera regular como parte del plan de trabajo del área, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

Se recuerda a los conductores la importancia de cumplir con las normas de tránsito vigentes, ya que la seguridad vial es responsabilidad de todos.