Alta Gracia: 23 vehículos secuestrados en operativos de tránsito

Alta Gracia: presente en la Expo Parques Industriales
La ciudad mostró su nuevo proyecto industrial “ALA” en la segunda edición de la Expo Parques Industriales, con un stand propio y la participación del intendente Marcos Torres.
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.Municipales28 de agosto de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) El miércoles 27 de agosto, inspectores municipales de Tránsito y de Ambiente, dependientes de la Secretaría General y de Recursos Humanos, llevaron a cabo un operativo de control vehicular en la zona del Parque Sierras Hotel, sobre calles Vélez Sarsfield, General Paz, Pellegrini y Achával Rodríguez.
Como resultado del operativo, se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro de 23 vehículos que no cumplían con las condiciones requeridas para circular.
Desde el Gobierno de la ciudad se informó que estos operativos continuarán de manera regular como parte del plan de trabajo del área, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.
Se recuerda a los conductores la importancia de cumplir con las normas de tránsito vigentes, ya que la seguridad vial es responsabilidad de todos.
La ciudad mostró su nuevo proyecto industrial “ALA” en la segunda edición de la Expo Parques Industriales, con un stand propio y la participación del intendente Marcos Torres.
El encuentro reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia.
La intervención incluye pavimento intertrabado, reordenamiento de la circulación y mejoras en la seguridad vial.
Se trata del nuevo operativo de prevención en el marco del programa “CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional”, y que contará con la labor municipal y de la Policía.
El municipio de Alta Gracia simplifica los trámites para obras privadas, facilitando a arquitectos e ingenieros la gestión digital de permisos y planos.
Con entrada libre y gratuita en el mítico Cine Teatro Monumental, el festival se extenderá hasta el próximo domingo24 de agosto.
El presidente viajó a Córdoba para participar del evento Derecha Fest y reuniones oficiales, pero el traslado y seguridad le costaron al Estado más de $6,3 millones, según el informe oficial.
El Presidente desmintió los audios de Diego Spagnuolo y contó que llevará el caso a la Justicia. Lo hizo en medio se la caravana que encabezó en el conurbano bonaerense junto al candidato José Espert, quien escapó en motocicleta.
Habría al menos otros siete mensajes de voz provenientes del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, que ponen en riesgo la situación judicial de dos personas fundamentales para el Presidente.
Sobre el Paseo Sobremonte de Córdoba capital llega una nueva edición de esta movilización a nivel nacional que propone una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas.
El accidente ocurrió en barrio General Bustos. Desde la Departamental recordaron la importancia de mantener la precaución en las vías para evitar incidentes similares.