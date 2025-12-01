Alta Gracia: impulsan actividades por el Día Mundial del VIH

Alta Gracia: nueva edición de la “Noche 2x1 en Hamburguesas”
El municipio y el Centro de Comercio presentaron una nueva jornada de promociones gastronómicas para este jueves, con 20 locales adheridos.
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó una serie de acciones organizadas en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1º de diciembre.
En este contexto, el lunes 1 y martes 2 de diciembre, de 9 a 11 y de 14 a 16, en el Centro de Salud Nº3 “Doctor Ramón Carrillo”, se realizarán jornadas de asesoramiento y testeos rápidos para VIH y sífilis, recordando que el diagnóstico temprano es fundamental para un mejor abordaje y tratamiento de estas afecciones.
“Los testeos son rápidos, seguros, confidenciales y gratuitos. En esta fecha, se reafirma la importancia de sostener políticas sanitarias públicas, basadas en evidencia científica, con enfoque de derechos y con acceso garantizado para todas las personas”, reza el comunicado.
El lema 2025 es “Superando desafíos. Transformando la respuesta” y convoca a fortalecer las estrategias de prevención, promover la detección temprana y acompañar de manera integral a quienes lo necesiten.
Cada consulta, cada testeo y cada espacio de asesoría contribuyen a reducir estigmas, generar entornos seguros y construir una comunidad más consciente y solidaria.
