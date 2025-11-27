Alta Gracia: nueva edición de la “Noche 2x1 en Hamburguesas”

El municipio y el Centro de Comercio presentaron una nueva jornada de promociones gastronómicas para este jueves, con 20 locales adheridos.

Municipales27 de noviembre de 2025 SN
hamburguesa

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia, en conjunto con el Centro de Comercio, anunció una nueva edición de la “Noche 2x1 en Hamburguesas”, que se realizará este jueves 27 de noviembre. La propuesta busca impulsar la actividad gastronómica y promover el movimiento comercial en la ciudad a través de descuentos especiales.

La iniciativa contará con la participación de 20 establecimientos:

Soy Juana
Wonder
Te Hago La Pata
Café de los Viejos Tiempos
Espacio Belgrano
Boca de Lobo
Burger Crok
Terrazas Shell El Alto
Smash
Slainte Pub
El Ancla Food Track
Bar Francisco
Magus
Junior B
Juan Pedro
Calu
Oveja Negra
La Misión
Tomasa
Virrey

La actividad se suma a otras propuestas impulsadas por el municipio, como la “Noche de las Pizzas” y la “Noche de los Helados”, con el objetivo de fortalecer el consumo local y acompañar a los comercios del sector.

Más información en el sitio oficial del municipio. https://altagracia.gob.ar/hamburguesas2x1/

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email