Alta Gracia: nueva edición de la “Noche 2x1 en Hamburguesas”

(Alta Gracia; SN) El Gobierno de Alta Gracia, en conjunto con el Centro de Comercio, anunció una nueva edición de la “Noche 2x1 en Hamburguesas”, que se realizará este jueves 27 de noviembre. La propuesta busca impulsar la actividad gastronómica y promover el movimiento comercial en la ciudad a través de descuentos especiales.

La iniciativa contará con la participación de 20 establecimientos:

Soy Juana

Wonder

Te Hago La Pata

Café de los Viejos Tiempos

Espacio Belgrano

Boca de Lobo

Burger Crok

Terrazas Shell El Alto

Smash

Slainte Pub

El Ancla Food Track

Bar Francisco

Magus

Junior B

Juan Pedro

Calu

Oveja Negra

La Misión

Tomasa

Virrey

La actividad se suma a otras propuestas impulsadas por el municipio, como la “Noche de las Pizzas” y la “Noche de los Helados”, con el objetivo de fortalecer el consumo local y acompañar a los comercios del sector.

Más información en el sitio oficial del municipio. https://altagracia.gob.ar/hamburguesas2x1/