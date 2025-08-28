Córdoba: ATE y CTA denuncian detenciones arbitrarias en una protesta por alimentos

Córdoba: este miércoles será la marcha contra el Gatillo Fácil
Sobre el Paseo Sobremonte de Córdoba capital llega una nueva edición de esta movilización a nivel nacional que propone una merienda compartida, acompañada de intervenciones artísticas.
Uno de los detenidos es el secretario General de CTA-A, Federico Giuliani, quien acusó represión por parte de los efectivos de seguridad cuando se manifestaban de manera pacífica en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad.Provinciales28 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Este jueves se conoció la noticia de la detención de unas 15 personas que se manifestaban en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba en reclamo de alimentos y ayuda social.
Entre los detenidos se ecuentra el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de la provincia, Federico Giuliani, Silvia Alcoba de Federación Nacional Territorial (FeNaT), César Theaux y Fermín Deniponti de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otros 11 trabajadores, informó La Nueva Mañana.
Sindicatos de Córdoba señalan que "protestar es un derecho, no un delito" y convocan a una concentración en Tribunales II, sobre la calle Francisco Lapidra, para exigir la inmediata liberación.
Julia Giuliani, secretaria de prensa de ATE, detalló que los gremios se encontraban reclamando alimentos y ayuda social de forma pacífica cuando oficiales de las fuerzas llegaron sorpresivamente. También informó que el dirigente de la CTA-A fue trasladado al Hospital Misericordia por una fractura en el brazo, producto del "violento accionar policial".
El repudió por las detenciones escaló a nivel nacional. Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE expresó que la Policía actuó "sin que exista ningún motivo y golpeándolos de manera salvaje". Además indicó que "se trata de un nuevo intento de criminalización de la protesta" y apuntó contra el gobernador Martín Llaryora.
Elías Casu, responsable del área en la empresa, fue hallado sin vida en su domicilio. La situación se da en medio de despidos masivos y reclamos salariales.
La iniciativa plantea la integralidad y articulación de todos los componentes involucrados, la vigilancia epidemiológica, el trabajo de laboratorio, la atención de pacientes y la organización de los servicios de salud, el manejo integrado de vectores, el cuidado del ambiente y el plan de vacunación.
Se trata de Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados, quienes seguirán detenidos. La investigación arrojó que usaban recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
"Ajustan y habilita negocios con fondos públicos", reclamó el colectivo a través de una conferencia de prensa que se replicó en todo el país. Personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector exigieron una investigación transparente de la "trama de coimas millonarias".
Habría al menos otros siete mensajes de voz provenientes del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, que ponen en riesgo la situación judicial de dos personas fundamentales para el Presidente.
El accidente ocurrió en barrio General Bustos. Desde la Departamental recordaron la importancia de mantener la precaución en las vías para evitar incidentes similares.
El jueves llega con cielo despejado, máxima de 24 grados y un aire primaveral que se siente desde temprano.
La ciudad mostró su nuevo proyecto industrial “ALA” en la segunda edición de la Expo Parques Industriales, con un stand propio y la participación del intendente Marcos Torres.
Un joven de 19 años colisionó con un motociclista de 32 años y se retiró del lugar. Fue localizado y detenido por la policía en Villa Ciudad de América.