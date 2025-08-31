Alta Gracia se prepara para recibir la maratón “Paravachasca Running 2025”

Alta Gracia: se cumplieron 157 años del fallecimiento de Manuel Solares
Autoridades locales junto a estudiantes y representantes de instituciones rindieron homenaje a una de las personalidades que marcó a la educación en Alta Gracia.
El encuentro será el próximo 4 de octubre. Esta tercera edición prevé diferentes distancias y un recorrido único por las sierras, con la novedad de que este año la salida será al atardecer y la llegada de noche.
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local anunció la preparación de la maratón “Paravachasca Running 2025”, un encuentro que combina diferentes distancias y un recorrido único por las sierras, con la novedad de que este año la salida será al atardecer y la llegada de noche.
La maratón será el próximo 4 de octubre y se trata de la tercera edición en la ciudad. Desde el municipio destacaron que desde la primera edición el evento creció en convocatoria y en desafíos. Al respecto vale decir que en 2023 contó con 120 inscriptos y dos distancias, en 2024 sumó una nueva distancia y alcanzó los 180 corredores.
En esta nueva edición, la competencia ofrecerá tres distancias con distintos niveles de exigencia: seis kilómetros (participativa), 15 km, pensada para corredores con experiencia, y 28 km con más de 800 metros de desnivel positivo, un verdadero desafío para los atletas más entrenados. Los recorridos incluyen senderos del arroyo, el Primer Paredón y otras zonas exclusivas por montaña.
Cabe destacar que esta maratón convoca no solo a deportistas locales, sino también a competidores de ciudades vecinas y de provincias como Buenos Aires y Santa Fe.
El epicentro de la carrera estará en el García Lorca, donde los asistentes podrán disfrutar de food trucks y una feria con productos relacionados al deporte. La organización invita a corredores y familias a vivir una jornada deportiva y recreativa en contacto con la naturaleza. La largada será a las 18, lo que permitirá comenzar la carrera de día, contemplar el atardecer en las sierras y finalizar en horario nocturno.
