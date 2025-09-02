Alta Gracia: inversión provincial para terminar el CDI en Parque San Juan

Alta Gracia: suman capacitaciones para el programa de seguridad Ojos en Alerta
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
(SN; Alta Gracia) El gobernador Martín Llaryora encabezó el lunes 1° de septiembre un acto en el que se anunció la finalización de 13 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en distintas localidades del interior provincial, incluido el proyectado en barrio Parque San Juan de Alta Gracia.
La obra en la ciudad había sido convenida entre el municipio y la Provincia en junio de 2023, pero quedó paralizada en octubre de ese año con apenas un 10,86 % de avance. Ahora, el Gobierno provincial lanzó el llamado a licitación para concluir los trabajos, que demandarán una inversión de 5.600 millones de pesos y beneficiarán a más de 1.500 niños en situación de vulnerabilidad.
“En Córdoba sostenemos el superávit, pero no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para generar trabajo y progreso. Y para eso hacemos infraestructuras sociales, educativas, sanitarias y públicas”, afirmó Llaryora durante el acto.
El intendente Marcos Torres, quien participó de manera virtual desde el predio donde quedaron las obras inconclusas, estuvo acompañado por el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres. “Es un sueño que vamos a poder hacer realidad, que simboliza mucho más que una obra pública: es una decisión política. Cuando muchos aplauden los ajustes crueles y deshumanizados, el Gobernador entiende que hay obras con valor social que no pueden dejarse sin ejecutar”, expresó.
Los Centros de Desarrollo Infantil están destinados a niños de entre 45 días y 3 años, con el objetivo de garantizar nutrición, estimulación temprana, promoción de la salud y participación comunitaria. Además, permiten que familias de bajos recursos —en especial las madres— puedan desarrollarse en los ámbitos profesional, académico y laboral.
