Alta Gracia: suman capacitaciones para el programa de seguridad Ojos en Alerta

Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.

Municipales02 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local dio a conocer una serie de capacitaciones destinadas a instituciones de la ciudad en el marco del programa “Ojos en Alerta”, que contempla a vecinos y su rol activo en la prevención de hechos delictivos.

Estos encuentros comenzaron en escuelas, clubes deportivos y la Asociación de Abuelos. Además se prevé una nueva charla informativa el próximo 3 de septiembre en el IPEM Nº 345 “Maestro Hugo Barrera”. Cabe señalar que las instituciones pueden solicitar estas capacitaciones dirigiéndose a la Subsecretaría de Prevención y Vinculación Ciudadana, ubicada en calle España 72.

“Ojos en Alerta” es un programa de prevención que permite a todos los vecinos reportar situaciones sospechosas o delictivas para hacer más ágil y oportuna la intervención de las fuerzas de seguridad, salud, guardia local, entre otras. Estas acciones son coordinadas desde el Centro de Operaciones Municipal (Sala de monitoreo).

Para sumarse al programa se deben seguir los siguientes pasos:

  • Agendar el número 3547631719 en tu celular.
  • Es recomendable poner un acceso directo al contacto. En Whatsapp, buscá el contacto con el nombre con el que lo agendaste. Una vez encontrado el contacto, se debe presionar sobre él hasta acceder al menú desplegable. Luego, “Crear acceso directo”.
  • ¡Listo! El contacto ya está en la pantalla principal del celular para que puedas comunicarte rápidamente cuando lo necesites.

Los reportes enviados son recibidos las 24 horas del día en la Central de Monitoreo, desde donde se coordina la respuesta necesaria (Policía, Bomberos, Ambulancia, Defensa Civil, Tránsito, etc.).

