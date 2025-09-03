Milei en Moreno: la Federal dejó ingresar sin controles a decenas de encapuchados

Ataque a Pablo Grillo: se confirmó que el gendarme Héctor Guerrero violó el protocolo
La pericia descartó la versión oficial y complicó al agente, que fue citado a indagatoria el próximo 17 de septiembre.
Las cámaras televisivas registraron el momento en que esta patota ingresó sin identificación alguna y ocultándose el rostro. Estas imágenes se dan luego de la denuncia realizada por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien habló de una posible irrupción de "barrabravas acarreados por los organizadores del acto".Nacionales03 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) En el marco del acto que encabezará este miércoles el presidente Javier Milei en la localidad bonaerense de Moreno, las cámaras televisivas registraron el ingreso de decenas de personas encapuchadas que no fueron controladas ni requisadas por la Policía Federal, responsable de la seguridad del mandatario.
El acto será en el predio del Club Villa Ángela de Moreno. Allí, las cámaras de C5N captaron el momento exacto en que los agentes federales permitieron el paso del grupo sin realizarles ningún tipo de requisa, a pesar de que ocultaban sus rostros.
Los individuos, que no portaban ninguna identificación partidaria de La Libertad Avanza, llevaban puestos buzos y camperas con capucha, además de gorras, para evitar ser identificados.
El ingreso de esta "patota" se produjo luego de que la intendenta de Moreno, la peronista Mariel Fernández, denunciara públicamente la posible irrupción de "barrabravas acarreados por los organizadores del acto".
