Alta Gracia: comenzó la semana del teatro infantil en el Cine Monumental

(SN; Alta Gracia) El pasado martes 2 de septiembre inició en la ciudad la Semana del Teatro Estudiantil en el icónico Cine Teatro Monumental Sierras. La iniciativa busca que estudiantes y la comunidad educativa sean protagonistas a través de la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.

En su jornada inicial, más de mil niños disfrutaron de un espectáculo de circo protagonizado por madres y padres del jardín Merceditas de San Martín, quienes subieron al escenario para compartir la magia circense con el público de nivel inicial.

Este miércoles 3 de septiembre, estudiantes de nivel primario disfrutan de la obra "Un Ratito Presumido", del reconocido grupo cordobés Egos Teatro, que celebra este año su 25° aniversario de trayectoria escénica.

El jueves 4 de septiembre será el turno de los colegios secundarios de la ciudad, que presentarán diversas propuestas teatrales, seguidas por la obra "Un Cyrano de Dos Mundos", dirigida por el cordobés Gonzalo Tolosa.

Finalmente, el próximo miércoles 10 de septiembre a las 20, tanto estudiantes de nivel medio y superior como el público en general podrán disfrutar —con entrada libre y gratuita— de la obra "DeSastres", del mítico grupo Cirulaxia Contraataca. La famosa puesta de clown, inspirada en La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, sigue a tres sastres que deben confeccionar un traje para alguien muy especial, mientras recorren países, idiomas y todo tipo de situaciones ridículas. Un clásico del repertorio de Cirulaxia, el grupo cordobés que continúa celebrando, función tras función, sus 35 años de trayectoria y que ha hecho reír hasta las lágrimas a cientos de miles de espectadores.

Cabe destacar que la "Semana del Teatro Estudiantil" es una iniciativa articulada entre el Gobierno de Alta Gracia, a través de la Subsecretaría de Educación, y el Gobierno de Córdoba, mediante las áreas de Fortalecimiento Institucional y de Participación, Derechos y Comunidad del Ministerio de Educación.