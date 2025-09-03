Alta Gracia: comenzó la semana del teatro infantil en el Cine Monumental

Alta Gracia: suman capacitaciones para el programa de seguridad Ojos en Alerta
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
Se trata de la iniciativa que busca el protagonismo de jóvenes locales en la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.Municipales03 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado martes 2 de septiembre inició en la ciudad la Semana del Teatro Estudiantil en el icónico Cine Teatro Monumental Sierras. La iniciativa busca que estudiantes y la comunidad educativa sean protagonistas a través de la expresión teatral, al mismo tiempo que puedan disfrutar de obras consagradas.
En su jornada inicial, más de mil niños disfrutaron de un espectáculo de circo protagonizado por madres y padres del jardín Merceditas de San Martín, quienes subieron al escenario para compartir la magia circense con el público de nivel inicial.
Este miércoles 3 de septiembre, estudiantes de nivel primario disfrutan de la obra "Un Ratito Presumido", del reconocido grupo cordobés Egos Teatro, que celebra este año su 25° aniversario de trayectoria escénica.
El jueves 4 de septiembre será el turno de los colegios secundarios de la ciudad, que presentarán diversas propuestas teatrales, seguidas por la obra "Un Cyrano de Dos Mundos", dirigida por el cordobés Gonzalo Tolosa.
Finalmente, el próximo miércoles 10 de septiembre a las 20, tanto estudiantes de nivel medio y superior como el público en general podrán disfrutar —con entrada libre y gratuita— de la obra "DeSastres", del mítico grupo Cirulaxia Contraataca. La famosa puesta de clown, inspirada en La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, sigue a tres sastres que deben confeccionar un traje para alguien muy especial, mientras recorren países, idiomas y todo tipo de situaciones ridículas. Un clásico del repertorio de Cirulaxia, el grupo cordobés que continúa celebrando, función tras función, sus 35 años de trayectoria y que ha hecho reír hasta las lágrimas a cientos de miles de espectadores.
Cabe destacar que la "Semana del Teatro Estudiantil" es una iniciativa articulada entre el Gobierno de Alta Gracia, a través de la Subsecretaría de Educación, y el Gobierno de Córdoba, mediante las áreas de Fortalecimiento Institucional y de Participación, Derechos y Comunidad del Ministerio de Educación.
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
El Gobierno de Córdoba anunció que retomará las obras de 13 CDI en la provincia, entre ellas la de Alta Gracia, que había quedado paralizada en 2023. La inversión estimada es de 5.600 millones de pesos.
El encuentro reunió a áreas del Ejecutivo municipal, representantes de la Comisión de Ambiente y Salud del Concejo Deliberante, del Juzgado de Faltas y el Hospital Regional Arturo Illía para definir el trabajo a realizar en el marco de la temporada de diversas enfermedades vectoriales.
Inspectores municipales realizaron controles en la zona del Parque Sierras Hotel y calles aledañas, labrando infracciones y retirando vehículos que no cumplían normas.
La ciudad mostró su nuevo proyecto industrial “ALA” en la segunda edición de la Expo Parques Industriales, con un stand propio y la participación del intendente Marcos Torres.
El encuentro reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia.
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó la empresa Leistung y reclamó políticas que protejan a las Pymes, al tiempo que acompañó a veteranos de Malvinas y al Gobierno provincial en anuncios sociales.
El Tesoro Nacional anunció que participará en el mercado de cambios para frenar la suba del dólar, en un giro que contradice el acuerdo firmado con el FMI.
Los encuentros se realizan en instituciones de la localidad con el objetivo de sumar a vecinos en la prevención de hechos delictivos.
Se trata de la decisión definida por la comisión investigadora conformada en la Cámara de Diputados, que citará, además, a José Luis Espert, Manuel Adorni, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, entre otros.
Una donación autorizada por Karina Milei conectó a la escuela de Sebastián Pareja con una fundación presidida por un empresario procesado por contrabando.