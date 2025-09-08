Tiempo en Alta Gracia: semana con mañanas frescas y tardes soleadas

(SN; Alta Gracia) El lunes comienza con temperaturas que rondarán los 5 °C en la madrugada y alcanzarán los 22 °C hacia la tarde, con cielo parcialmente soleado.

El martes y el miércoles se esperan jornadas a pleno sol, con mínimas entre 7 °C y 10 °C y máximas que treparán hasta los 25 °C y 26 °C.

El jueves y el viernes se mantendrá el tiempo estable, con mucho sol y máximas en torno a los 22 °C a 24 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 °C y 8 °C.

Hacia el fin de semana, el clima continuará mayormente soleado. El sábado se anticipa una máxima de 24 °C, mientras que el domingo rondará los 23 °C, con mañanas frescas de entre 8 °C y 12 °C.