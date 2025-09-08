Tiempo en Alta Gracia: semana con mañanas frescas y tardes soleadas

Encuesta: Vientos de Oriente: ¿Qué opinan los argentinos sobre China?
Un estudio revela la sorprendente imagen de China en Argentina. ¿Inversor estratégico o competidor? ¿Qué piensan los argentinos sobre el gigante asiático?
El lunes arranca con frío y cielo parcialmente despejado. El resto de la semana traerá jornadas soleadas con máximas cercanas a los 25 °C.
(SN; Alta Gracia) El lunes comienza con temperaturas que rondarán los 5 °C en la madrugada y alcanzarán los 22 °C hacia la tarde, con cielo parcialmente soleado.
El martes y el miércoles se esperan jornadas a pleno sol, con mínimas entre 7 °C y 10 °C y máximas que treparán hasta los 25 °C y 26 °C.
El jueves y el viernes se mantendrá el tiempo estable, con mucho sol y máximas en torno a los 22 °C a 24 °C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6 °C y 8 °C.
Hacia el fin de semana, el clima continuará mayormente soleado. El sábado se anticipa una máxima de 24 °C, mientras que el domingo rondará los 23 °C, con mañanas frescas de entre 8 °C y 12 °C.
Mañana fresca en la ciudad, con apenas 9 °C al arrancar el día. El sol se dejará ver, pero la campera sigue siendo la mejor compañera.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante la jornada, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 6 °C y los 12 °C.
Jornada soleada y fresca en Alta Gracia, con máxima de 17 °C y descenso marcado hacia la noche.
El día se presenta agradable en la ciudad, con temperaturas templadas y cielo despejado hacia la tarde. La mínima arrancó en 9° y la máxima rondará los 20°.
Se trata del trabajo social y articulado con el Ministerio de Salud provincial que contempla la entrega de insumos y elementos esenciales vinculados a la salud en beneficio de quienes no cuentan con cobertura de obra social.
¡Insólito! Un hombre terminó detenido tras robar su propio Jeep del corralón municipal en Malagueño. Crónica de una fugaz fuga.
Una victoria peronista aplastante en Buenos Aires le puso límites a Milei. El gobierno nacional enfrenta un durísimo revés electoral tras una semana de escándalos y filtraciones.
El lunes arranca con frío y cielo parcialmente despejado. El resto de la semana traerá jornadas soleadas con máximas cercanas a los 25 °C.
El FITU logró dos bancas en la provincia y dirigentes de la izquierda destacaron la importancia de la movilización social en la derrota de Milei.