Despeñaderos: detuvieron a un hombre luego de un hecho de robo

El sujeto de 34 años fue alcanzado en el sector conocido como bajada de la bomba, en cercanías a la costa del río. Además se recuperaron elementos sustraídos de una vivienda.

Policiales08 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Este lunes, efectivos policiales detuvieron a un hombre en Despeñaderos en el marco de un hecho de robo ocurrido en la localidad.

Fuentes policiales informaron que el sujeto mayor de edad fue alcanzado en cercanías a la costa del río, en el sector conocido como bajada de la bomba, luego de que ingresó a un domicilio y sustrajo diversos elementos.

El individuo de 34 años circulaba en una bicicleta, la cual fue secuestrada junto a herramientas y metros de cable.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

