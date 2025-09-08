Despeñaderos: detuvieron a un hombre luego de un hecho de robo

(SN; Despeñaderos) Este lunes, efectivos policiales detuvieron a un hombre en Despeñaderos en el marco de un hecho de robo ocurrido en la localidad.

Fuentes policiales informaron que el sujeto mayor de edad fue alcanzado en cercanías a la costa del río, en el sector conocido como bajada de la bomba, luego de que ingresó a un domicilio y sustrajo diversos elementos.

El individuo de 34 años circulaba en una bicicleta, la cual fue secuestrada junto a herramientas y metros de cable.

El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.