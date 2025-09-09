Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y alerta amarilla por fuertes vientos

(SN; Alta Gracia) La ciudad vive este miércoles una jornada marcada por el sol y el ascenso de las temperaturas, que alcanzarán valores máximos de entre 24 y 26 grados durante la tarde. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por vientos del sector sur.

Según el organismo, se esperan ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Durante la mañana las condiciones fueron agradables, con temperaturas cercanas a los 14 grados, que irán en aumento hasta alcanzar el máximo durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente y se ubicará en torno a los 16 grados.

La jornada combina un clima ideal para actividades matinales, pero con la necesidad de extremar cuidados a partir del mediodía por los vientos intensos que podrían afectar la región.