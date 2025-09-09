Tiempo en Alta Gracia: jornada soleada y alerta amarilla por fuertes vientos

Tiempo en Alta Gracia: semana con mañanas frescas y tardes soleadas
El lunes arranca con frío y cielo parcialmente despejado. El resto de la semana traerá jornadas soleadas con máximas cercanas a los 25 °C.
El día se presenta mayormente soleado, con temperaturas en ascenso hasta los 26 grados, pero rige una advertencia amarilla por vientos del sector sur.
(SN; Alta Gracia) La ciudad vive este miércoles una jornada marcada por el sol y el ascenso de las temperaturas, que alcanzarán valores máximos de entre 24 y 26 grados durante la tarde. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por vientos del sector sur.
Según el organismo, se esperan ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Durante la mañana las condiciones fueron agradables, con temperaturas cercanas a los 14 grados, que irán en aumento hasta alcanzar el máximo durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente y se ubicará en torno a los 16 grados.
La jornada combina un clima ideal para actividades matinales, pero con la necesidad de extremar cuidados a partir del mediodía por los vientos intensos que podrían afectar la región.
Mañana fresca en la ciudad, con apenas 9 °C al arrancar el día. El sol se dejará ver, pero la campera sigue siendo la mejor compañera.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante la jornada, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 6 °C y los 12 °C.
Jornada soleada y fresca en Alta Gracia, con máxima de 17 °C y descenso marcado hacia la noche.
El día se presenta agradable en la ciudad, con temperaturas templadas y cielo despejado hacia la tarde. La mínima arrancó en 9° y la máxima rondará los 20°.
