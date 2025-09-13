Tiempo en Alta Gracia: parece primavera, pero el viento no da tregua

Tiempo en Alta Gracia: faltan 9 días para la primavera... pero ya se siente
El viernes llega con sol y temperaturas agradables en Alta Gracia, anticipo de la primavera que ya asoma en el calendario.
Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un sábado agradable y caluroso, aunque con fuertes ráfagas
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó para este sábado una jornada calurosa, con la presencia intermitente del sol y fuertes ráfagas que azotarán la ciudad.
La temperatura máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 11°. Si bien está anunciado un cielo parcialmente nublado, durante la tarde se espera un sol en plenitud que confundirán el ocaso del invierno con la plenitud de la primavera.
Por otra parte, se aguardan fuertes vientos del sector norte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.
El día se presenta con cielo despejado, máximas cercanas a los 24 grados y un ambiente ideal para actividades al aire libre. Por la noche descenderá la temperatura.
