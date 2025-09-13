Tiempo en Alta Gracia: parece primavera, pero el viento no da tregua

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un sábado agradable y caluroso, aunque con fuertes ráfagas

Sociedad13 de septiembre de 2025 Redacción SN
Clima 2025 despejado Otoño
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó para este sábado una jornada calurosa, con la presencia intermitente del sol y fuertes ráfagas que azotarán la ciudad.

La temperatura máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 11°. Si bien está anunciado un cielo parcialmente nublado, durante la tarde se espera un sol en plenitud que confundirán el ocaso del invierno con la plenitud de la primavera.

Por otra parte, se aguardan fuertes vientos del sector norte, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.

