Tiempo en Alta Gracia: domingo nublado y sin viento

(SN; Alta Gracia) Luego de una jornada de sábado soleada y con temperaturas de verano, para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció un día nublado y templado.

La máxima estimada es de 21 grados, mientras que la mínima alcanzó los 12°. Por otro lado y a diferencia de jornadas anteriores, no se esperan fuertes ráfagas, solo una leve brisa del sector norte a unos 12 kilómetros por hora.