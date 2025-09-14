Colectividades: convocan a la asamblea que definirá la comisión organizadora

(SN; Alta Gracia) A meses de una nueva edición del Encuentro Anual de Colectividades, el Gobierno local convocó a la ciudadanía a participar de la asamblea de conformación de la comisión ejecutiva organizadora del festival.

Cabe recordar que se trata de la edición número 37 de la fiesta más importante de la ciudad que año tras año reúne a miles de visitantes.

La Asamblea será el próximo 13 de octubre a las 18 en Casa de la Cultura, ubicada en España esquina Rafael Lozada.

Vale decir que esta convocatoria está destinada a instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria, según lo establecido por ordenanza municipal N° 7810.