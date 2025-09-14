Colectividades: convocan a la asamblea que definirá la comisión organizadora

Alta Gracia: más de 20 motos secuestradas en un nuevo operativo vehicular
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.
La reunión será en octubre y se busca la participación de instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria.Locales14 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A meses de una nueva edición del Encuentro Anual de Colectividades, el Gobierno local convocó a la ciudadanía a participar de la asamblea de conformación de la comisión ejecutiva organizadora del festival.
Cabe recordar que se trata de la edición número 37 de la fiesta más importante de la ciudad que año tras año reúne a miles de visitantes.
La Asamblea será el próximo 13 de octubre a las 18 en Casa de la Cultura, ubicada en España esquina Rafael Lozada.
Vale decir que esta convocatoria está destinada a instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria, según lo establecido por ordenanza municipal N° 7810.
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.
Se trata del encuentro que reúne a vecinos para compartir música y tradición y se propone colaborar con instituciones locales.
Atropellado en 2023 y con secuelas permanentes, reclama frente al municipio un plan de pago por los impuestos de su vivienda que la Municipalidad judicializó mientras estaba internado.
El encuentro será el próximo 4 de octubre. Esta tercera edición prevé diferentes distancias y un recorrido único por las sierras, con la novedad de que este año la salida será al atardecer y la llegada de noche.
Autoridades locales junto a estudiantes y representantes de instituciones rindieron homenaje a una de las personalidades que marcó a la educación en Alta Gracia.
El padre de un bebé llamó al 911 por una urgencia de salud con su bebé y la sargento le brindó instrucciones claves que permitieron la recuperación del niño.
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.
Se trata de la primera obra pública de la ciudad que estuvo vinculada a la histórica acequia jesuítica, la cual abastecía de agua al Tajamar desde la represa en el encuentro de los arroyos Estancia Vieja y Los Paredones, cauces antiguamente aprovechados por los comechingones que habitaron la zona.
En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
Este sábado ocurrió el accidente en el evento organizado por el Aero Club de esa localidad. Las víctimas que tripulaban la aeronave son oriundas de Santa Fe.