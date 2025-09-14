Colectividades: convocan a la asamblea que definirá la comisión organizadora

La reunión será en octubre y se busca la participación de instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria.

Locales14 de septiembre de 2025 Redacción SN
colectividades 2024
colectividades 2024

(SN; Alta Gracia) A meses de una nueva edición del Encuentro Anual de Colectividades, el Gobierno local convocó a la ciudadanía a participar de la asamblea de conformación de la comisión ejecutiva organizadora del festival.

Cabe recordar que se trata de la edición número 37 de la fiesta más importante de la ciudad que año tras año reúne a miles de visitantes.

La Asamblea será el próximo 13 de octubre a las 18 en Casa de la Cultura, ubicada en España esquina Rafael Lozada.

Vale decir que esta convocatoria está destinada a instituciones y personas de reconocida trayectoria pública y comunitaria, según lo establecido por ordenanza municipal N° 7810.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email