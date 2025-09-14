Córdoba: el próximo miércoles será la tercera Marcha Federal Universitaria

Bell Ville: se incendió un avión en el festival aéreo y murieron dos personas
Este sábado ocurrió el accidente en el evento organizado por el Aero Club de esa localidad. Las víctimas que tripulaban la aeronave son oriundas de Santa Fe.
Durante esta misma jornada, la Cámara de Diputados tratará el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual había sido aprobada por el Congreso.Provinciales14 de septiembre de 2025 Redacción SN
(SN; Córdoba) Luego del veto de Milei y en el marco del paro universitario en todo el país, las casas de altos estudios de todo el país confirmaron la Marcha Federal para el próximo miércoles 17 de septiembre, la cual aquí en Córdoba tendrá su movilización en la capital provincial.
Aún no precisaron el horario, pero se estima que sería a las 17 y que partirá desde Ciudad Universitaria hacia el centro de la ciudad. Se trata de la tercera Marcha Federal Universitaria y se epsera una jornada multitudinaria en reclamo de la recomposición salarial de trabajadores y el financiamiento, el cual fue vetado por el Presidente de la Nación en una nueva medida restrictiva y de ajuste hacia la educación argentina.
Justamente, la fecha elegida para esta movilización coincide con la jornada en la que la Cámara de Diputados tratará el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, proyecto que fue aprobado por el Congreso.
La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Este sábado ocurrió el accidente en el evento organizado por el Aero Club de esa localidad. Las víctimas que tripulaban la aeronave son oriundas de Santa Fe.
Contra el veto impuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la Escuela Pública, trabajadores, docentes y estudiantes se convocaron en Ciudad Universitaria
Este viernes, Córdoba es sede del primer encuentro del espacio político Provincias Unidas tras las elecciones bonaerenses, con la presencia de cinco mandatarios provinciales y Juan Schiaretti.
Este jueves se realiza un festival en Ciudad Universitaria que pone en valor el reclamo de la educación, el arte y la ciencia argentina ante el ajuste impuesto por el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria propone música, una feria y distintas actividades.
Se trata de los focos desatados en La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba y en inmediaciones a El Arañado y Deán Funes, donde permanece el personal de Bomberos.
Además denuncian que la empresa busca la quiebra, con rebajas salariales entre el 15 y 20% y sin oferta sobre las indemnizaciones tras los despidos masivos
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.
En el operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos relacionados a esta actividad ilegal, entre los que se contempla una suma importante de dinero, los animales utilizados y artículos destinados a la estimulación de los gallos.
El accidente ocurrió en ruta 5 sobre la rotonda Fangio. La mujer de 25 años sufrió algunas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
Este sábado ocurrió el accidente en el evento organizado por el Aero Club de esa localidad. Las víctimas que tripulaban la aeronave son oriundas de Santa Fe.
En las elecciones legislativas de Buenos Aires del pasado domingo, La Libertad Avanza ganó con el 46% de los votos en Bahía Blanca, pero días después el Gobierno recortó a la mitad los fondos para la reconstrucción tras el temporal.