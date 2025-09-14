Córdoba: el próximo miércoles será la tercera Marcha Federal Universitaria

(SN; Córdoba) Luego del veto de Milei y en el marco del paro universitario en todo el país, las casas de altos estudios de todo el país confirmaron la Marcha Federal para el próximo miércoles 17 de septiembre, la cual aquí en Córdoba tendrá su movilización en la capital provincial.

Aún no precisaron el horario, pero se estima que sería a las 17 y que partirá desde Ciudad Universitaria hacia el centro de la ciudad. Se trata de la tercera Marcha Federal Universitaria y se epsera una jornada multitudinaria en reclamo de la recomposición salarial de trabajadores y el financiamiento, el cual fue vetado por el Presidente de la Nación en una nueva medida restrictiva y de ajuste hacia la educación argentina.

Justamente, la fecha elegida para esta movilización coincide con la jornada en la que la Cámara de Diputados tratará el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, proyecto que fue aprobado por el Congreso.

La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).