Alta Gracia: Provincias Unidas y Fuerza Patria de campaña la ciudad

(SN; Alta Gracia) La ciudad se prepara para vivir esta tarde una jornada de campaña marcada por la simultaneidad de dos actos políticos de alcance provincial. Provincias Unidas, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti, presentará oficialmente a su fórmula de candidatos a diputado nacional, acompañado por Carolina Basualdo, quien ocupa el segundo lugar en la lista. El acto se desarrollará en el Salón La Soñada, sobre la ruta C45, y se espera una asistencia destacada de referentes y medios de comunicación.

En paralelo, Fuerza Patria realizará un acto en el salón del sindicato automotriz (Smata) donde estarán el actual diputado nacional Pablo Carro, que busca su reelección, y la dirigente Coti San Pedro, referente local del espacio liderado por Juan Gravois. La coincidencia horaria de ambos eventos plantea un desafío logístico y estratégico, en especial para los medios que buscan cubrir ambas actividades y para los propios equipos de campaña que buscan maximizar su visibilidad.

Fuentes políticas consultadas por este medio advierten que la simultaneidad podría representar un error táctico para Fuerza Patria, considerando que Provincias Unidas y Schiaretti lideran los sondeos de intención de voto en Córdoba, superando incluso a Javier Milei en la provincia. Se espera que la presencia de Schiaretti atraiga la atención de medios y militantes, consolidando su perfil como figura central de la campaña.

El acto de Provincias Unidas también será observado por la concurrencia no peronista, con miras a medir la amplitud de su convocatoria, teniendo en cuenta que en las últimas semanas el referente radical Omar Allende apoyó a esa alianza, en tanto su correligionario Leandro Morer se fotografió junto a otros dirigentes radicales en el acto que hace una semana realizaó Provincias Unidas en Río Cuarto.

La campaña de Provincias Unidas ha buscado consolidar un frente amplio, alineando a intendentes tanto del oficialismo provincial como de espacios no peronistas, en un gesto que refuerza la figura de Schiaretti y su compañera Basualdo como referentes del cordobesismo. Sin embargo, persisten tensiones internas: el presidente alterno de la legislatura, Facundo Torres Lima, exhibe la ampliación del frente, mientras que su hermano, Marcos Torres Lima, se pronunció en contra de "experimentos políticos" en Alta Gracia, visiblemente molesto por el amague de Morer.

Por su parte, Fuerza Patria enfrenta un desafío complejo: los sondeos indican una caída de su caudal electoral frente a la candidatura de Natalia de la Sota, lo que intensifica la necesidad de consolidar apoyos locales y transmitir fortaleza en su acto simultáneo.