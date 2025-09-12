Alta Gracia: Morer amagó y Marcos Torres Lima sacó la roja

La foto de la polémica. Leandro Morer y otros referentes radicales posan junto al gobernador correntino Gustavo Valdéz en el acto de Provincias Unidas.

(Alta Gracia; SN) Una imagen publicada en redes sociales por el dirigente radical Javier Bee Sellares desató una fuerte polémica y la inmediata reacción del intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima. La foto, que circuló en el marco del lanzamiento de la nueva alianza nacional Provincias Unidas en Río Cuarto, mostró a referentes radicales junto al Gobernador correntino Gustavo Valdéz. Entre los que sorieron para la posteridad posó el altagraciense Leandro Morer.

Bee Sellares, quien en 2023 buscó sin éxito una postulación a la intendencia de la ciudad de Córdoba y luego fue nombrado interventor en la Lotería de Corrientes, acompañó al gobernador Valdéz en el acto de presentación de la flamante coalición. Provincias Unidas es una alianza que busca proyectarse a nivel nacional, impulsada principalmente por los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, a la que se han sumado los mandatarios Carlos Sadir de Jujuy; Ignacio Torres de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz y, más recientemente, Corrientes. En esta confluencia política convergen el peronismo cordobés, sectores del radicalismo y del PRO.

Marcos Torres Lima sacó la roja

La presencia de Morer en la fotografía provocó la dura reacción por parte de Marcos Torres Lima. "En Alta Gracia creemos que la pluralidad enriquece, pero la coherencia con las ideas es la forma de respetar a la gente", le dijo el Intendente a SN. Y añadió: "Con estrategias electorales especulativas los únicos que ganan son los dirigentes que encuentran conchavos y un sueldo, porque les es imposible llevar una gestión ordenada adelante y la que se perjudica siempre de eso es la gente."

El Intendente fue contundente al manifestar su rechazo a, que calificó de "artilugio", y dejó en claro que su gestión no da "cabida en este hermoso equipo para experimentos".

La insólita versión de Morer

Por su parte, el referente radical Leandro Morer intentó bajarle el tono a la polémica con una sorpresiva versión. Aseguró que su aparición en la foto fue circunstancial porque "había ido a la Sociedad Rural para acompañar a mi pareja, que tiene un stand" y que en ese contexto se saludó con correligionarios en el momento en que se tomó la fotografía, pero que no formó parte del encuentro de manera oficial, según le dijo a SN.

La explicación resulta sorpresiva proviniendo de un dirigente con décadas de experiencia política, a quien no se le debería pasar inadvertido el valor que tiene hasta la mínima fotografía en una campaña electoral.

La posibilidad de un eventual acercamiento de Morer a las huestes del cordobesismo no es nueva. Su buena relación con el referente radical Orlando Arduh -quien fue jefe de campaña de la postulación de Morer en 2019 y hoy es funcionario del gobierno de Llaryora- siempre alimentó las sospechas.

Semanas atrás, durante la emisión de Lo Viejo Funciona -el programa político de la Siempre Radio- Jorge Conalbi Anzorena le preguntó a Morer si aceptaría una hipotética invitación de los hermanos Torres Lima a sumarse a su espacio y el radical no negó de plano tal posibilidad. Tras unos segundos de silencio, respondió: "Y... no sé, me parece muy difícil".

Este viernes, al tratar de bajarle el tono a la polémica por la foto, ratificó su compromiso radical, aunque a su modo: "Estoy trabajando para la campaña de Ramón Mestre. No me he sumado a Provincias Unidas. Hasta hoy... no"