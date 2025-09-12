Alta Gracia: Morer amagó y Marcos Torres Lima sacó la roja

Veto: Milei bloquea la Ley de ATN y profundiza el conflicto con gobernadores
El veto total del Proyecto de Ley Nº 27.794 profundiza la tensión entre el Gobierno y los gobernadores, bloqueando la distribución automática de fondos a las provincias.
Una foto del referente radical en el acto de Provincias Unidas generó tensión política en Alta Gracia y un duro cruce del intendente Marcos Torres.Política12 de septiembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) Una imagen publicada en redes sociales por el dirigente radical Javier Bee Sellares desató una fuerte polémica y la inmediata reacción del intendente de Alta Gracia, Marcos Torres Lima. La foto, que circuló en el marco del lanzamiento de la nueva alianza nacional Provincias Unidas en Río Cuarto, mostró a referentes radicales junto al Gobernador correntino Gustavo Valdéz. Entre los que sorieron para la posteridad posó el altagraciense Leandro Morer.
Bee Sellares, quien en 2023 buscó sin éxito una postulación a la intendencia de la ciudad de Córdoba y luego fue nombrado interventor en la Lotería de Corrientes, acompañó al gobernador Valdéz en el acto de presentación de la flamante coalición. Provincias Unidas es una alianza que busca proyectarse a nivel nacional, impulsada principalmente por los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, a la que se han sumado los mandatarios Carlos Sadir de Jujuy; Ignacio Torres de Chubut y Claudio Vidal de Santa Cruz y, más recientemente, Corrientes. En esta confluencia política convergen el peronismo cordobés, sectores del radicalismo y del PRO.
Marcos Torres Lima sacó la roja
La presencia de Morer en la fotografía provocó la dura reacción por parte de Marcos Torres Lima. "En Alta Gracia creemos que la pluralidad enriquece, pero la coherencia con las ideas es la forma de respetar a la gente", le dijo el Intendente a SN. Y añadió: "Con estrategias electorales especulativas los únicos que ganan son los dirigentes que encuentran conchavos y un sueldo, porque les es imposible llevar una gestión ordenada adelante y la que se perjudica siempre de eso es la gente."
El Intendente fue contundente al manifestar su rechazo a, que calificó de "artilugio", y dejó en claro que su gestión no da "cabida en este hermoso equipo para experimentos".
La insólita versión de Morer
Por su parte, el referente radical Leandro Morer intentó bajarle el tono a la polémica con una sorpresiva versión. Aseguró que su aparición en la foto fue circunstancial porque "había ido a la Sociedad Rural para acompañar a mi pareja, que tiene un stand" y que en ese contexto se saludó con correligionarios en el momento en que se tomó la fotografía, pero que no formó parte del encuentro de manera oficial, según le dijo a SN.
La explicación resulta sorpresiva proviniendo de un dirigente con décadas de experiencia política, a quien no se le debería pasar inadvertido el valor que tiene hasta la mínima fotografía en una campaña electoral.
La posibilidad de un eventual acercamiento de Morer a las huestes del cordobesismo no es nueva. Su buena relación con el referente radical Orlando Arduh -quien fue jefe de campaña de la postulación de Morer en 2019 y hoy es funcionario del gobierno de Llaryora- siempre alimentó las sospechas.
Semanas atrás, durante la emisión de Lo Viejo Funciona -el programa político de la Siempre Radio- Jorge Conalbi Anzorena le preguntó a Morer si aceptaría una hipotética invitación de los hermanos Torres Lima a sumarse a su espacio y el radical no negó de plano tal posibilidad. Tras unos segundos de silencio, respondió: "Y... no sé, me parece muy difícil".
Este viernes, al tratar de bajarle el tono a la polémica por la foto, ratificó su compromiso radical, aunque a su modo: "Estoy trabajando para la campaña de Ramón Mestre. No me he sumado a Provincias Unidas. Hasta hoy... no"
El veto total del Proyecto de Ley Nº 27.794 profundiza la tensión entre el Gobierno y los gobernadores, bloqueando la distribución automática de fondos a las provincias.
La Intendenta de Despeñaderos y candidata a Diputada Nacional visitó a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes enfrentan el ajuste del gobierno de Javier Milei, que impuso recortes presupuestarios y despidos en todo el país. "En ningún lugar del mundo cabe pensar que se puede denostar de esta manera a quienes con su trabajo promueven el desarrollo de un sector tan estratégico como la agroindustria”, afirmó.
El vocero presidencial aseguró que el Gobierno no modificará el rumbo económico pese al revés electoral. Sostuvo que “la gente se tiene que adaptar al nuevo sistema” y confió en revertir el resultado en octubre.
El encuentro provincial contó con la participación del intendente Marcos Torres Lima, referentes del Movimiento Evita y dirigentes locales y provinciales.
El presidente anunció la creación de un espacio de conducción con su círculo más cercano y ordenó abrir una instancia de diálogo federal, en medio de fuertes críticas internas y opositoras.
Luego del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, los dirigentes cordobeses que lideran el espacio Provincias Unidas cuestionaron la falta de gestión y llamaron a construir futuro con producción y trabajo. “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes", expresó el ex gobernador.
Trabajadores y estudiantes universitarios preparan una nueva Marcha Federal en rechazo al veto del Presidente y docentes convocaron a un paro nacional por 24 horas en todas las universidades públicas del país.
El Supremo Tribunal de Brasil condenó al expresidente de Brasil, quien podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023.
Entre las faltas más recurrentes se detectó el uso de caños de escape modificados, los cuales se encuentran prohibidos.
La Intendenta de Despeñaderos y candidata a Diputada Nacional visitó a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quienes enfrentan el ajuste del gobierno de Javier Milei, que impuso recortes presupuestarios y despidos en todo el país. "En ningún lugar del mundo cabe pensar que se puede denostar de esta manera a quienes con su trabajo promueven el desarrollo de un sector tan estratégico como la agroindustria”, afirmó.
Este viernes, Córdoba es sede del primer encuentro del espacio político Provincias Unidas tras las elecciones bonaerenses, con la presencia de cinco mandatarios provinciales y Juan Schiaretti.