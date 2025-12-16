Milei busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

Córdoba: Milei se suma al “tour de la gratitud” y vuelve a reunirse con sus votantes
El artículo 75 del Presupuesto 2026 enviado al Congreso "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. El Presupuesto obtuvo dictamen este martes y podría ser aprobado mañana en Diputados.Política16 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Con modificaciones de última hora, el Gobierno incluyó en el proyecto del Presupuesto 2026, que tuvo dictamen este marte, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.
En concreto, el artículo 75 de "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. Ambas normas habían sido promulgadas por Milei antes de las elecciones generales de octubre, cuando el rechazo a los vetos lo dejó sin margen de maniobra. Sin embargo, su aplicación quedó virtualmente suspendida: no se asignaron partidas presupuestarias, bajo el argumento recurrente de que “no hay plata” y de que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales para el financiamiento universitario y para los prestadores en discapacidad, aunque los montos otorgados quedaron muy por debajo de lo previsto en las propias leyes.
"Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario", expresó la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau.
"Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados", agregó la legisladora en su cuenta de X.
